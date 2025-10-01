ВСУ нанесли 68 ударов по Херсонской области за сутки

ГЕНИЧЕСК, 1 окт - РИА Новости. За сутки боевики киевского режима нанесли 68 ударов из ствольной артиллерии и БПЛА по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области, сообщили журналистам в экстренных службах.
Во вторник в экстренных службах сообщалось, что ВСУ нанесли 65 ударов с применением БПЛА и ствольной артиллерии по Херсонской области за сутки. В результате одного из ударов погиб мирный житель в населенном пункте Любимо-Павловка, в Горностаевке в результате обстрела со стороны ВСУ два человека получили ранения.
"В течение светлого времени дня, боевики киевского режима нанесли 44 удара из ствольной артиллерии по населенным пунктам левого берега Днепра Херсонской области. Еще 17 артиллерийских обстрелов со стороны ВСУ было зафиксировано ночью. Семь ударов боевики киевского режима нанесли с помощью БПЛА. Всего за сутки по левобережью Херсонщины ВСУ было нанесено 68 ударов", - сказал представитель экстренных служб.
Обстрелам украинской армии подверглись 13 населенных пунктов: Малая Кардашинка, Песчановка, Любимовка, Алешки, Каховка, Новая Каховка, Горностаевка, Каиры, Заводовка, Обрывки, Плодовое, Пролетарка, Корсунка.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
