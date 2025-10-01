Рейтинг@Mail.ru
ВС России поразили учебный лагерь танкистов ВСУ в Харькове - РИА Новости, 01.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
08:27 01.10.2025
ВС России поразили учебный лагерь танкистов ВСУ в Харькове
Учебный лагерь в Харькове ВСУ поражен ударами вечером во вторник, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 01.10.2025
ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Учебный лагерь в Харькове ВСУ поражен ударами вечером во вторник, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
Ранее вечером во вторник украинские СМИ и местные власти сообщали о двух сериях взрывов в Харькове во время воздушной тревоги.
"Около 18.00 (вторника, совпадает с мск - ред.) в районе Холодной Горы зафиксированы прилёты дронов. Очевидцы отмечают, что удары пришлись в район "красной трубы", неподалёку от бывшего танкового училища. По словам источников, именно там находился учебный лагерь, где проходили подготовку украинские танкисты и артиллеристы по натовским программам", - заявил РИА Новости Лебедев.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
