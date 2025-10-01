https://ria.ru/20251001/vsu-2045554848.html
ВС России поразили учебный лагерь танкистов ВСУ в Харькове
Учебный лагерь в Харькове ВСУ поражен ударами вечером во вторник, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. РИА Новости, 01.10.2025
харьков
