ВС России уничтожили украинский блиндаж ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
08:05 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/vsu-2045552820.html
ВС России уничтожили украинский блиндаж ВСУ
ВС России уничтожили украинский блиндаж ВСУ - РИА Новости, 01.10.2025
ВС России уничтожили украинский блиндаж ВСУ
Военнослужащие 71-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск ВС РФ с помощью FPV-дронов уничтожили украинский блиндаж с двумя военнослужащими и ударный... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T08:05:00+03:00
2025-10-01T08:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/07/2021504405_0:49:3072:1777_1920x0_80_0_0_dbbec76cb0d6db2337ea870011f3436a.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России уничтожили украинский блиндаж ВСУ

ВС России уничтожили БПЛА R-18 и блиндаж ВСУ

Российский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Военнослужащие 71-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск ВС РФ с помощью FPV-дронов уничтожили украинский блиндаж с двумя военнослужащими и ударный беспилотник R-18 (БПЛА "Баба-Яга"), сообщили в Минобороны России.
"В ходе выполнения боевых задач операторы БПЛА 71-й мотострелковой дивизии обнаружили блиндаж противника с двумя военнослужащими. Цель была поражена сбросом ВОГ (осколочный боеприпас - ред.) с дрона, укрепление уничтожено вместе с живой силой, что позволило нашим мотопехотным подразделениям продвинуться вперёд и закрепиться на новых позициях", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что расчёт FPV-дронов дивизии также уничтожил украинский БПЛА R-18 ("Баба-Яга"), который нёс на борту заряд взрывчатки для атаки российских позиций. Прямым попаданием дрона-камикадзе цель была ликвидирована, сорвав попытку ВСУ нанести удар по подразделениям российских войск.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
