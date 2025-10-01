ВС России уничтожили украинский блиндаж ВСУ

ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Военнослужащие 71-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки войск ВС РФ с помощью FPV-дронов уничтожили украинский блиндаж с двумя военнослужащими и ударный беспилотник R-18 (БПЛА "Баба-Яга"), сообщили в Минобороны России.
"В ходе выполнения боевых задач операторы БПЛА 71-й мотострелковой дивизии обнаружили блиндаж противника с двумя военнослужащими. Цель была поражена сбросом ВОГ (осколочный боеприпас - ред.) с дрона, укрепление уничтожено вместе с живой силой, что позволило нашим мотопехотным подразделениям продвинуться вперёд и закрепиться на новых позициях", - говорится в сообщении пресс-службы.
Отмечается, что расчёт FPV-дронов дивизии также уничтожил украинский БПЛА R-18 ("Баба-Яга"), который нёс на борту заряд взрывчатки для атаки российских позиций. Прямым попаданием дрона-камикадзе цель была ликвидирована, сорвав попытку ВСУ нанести удар по подразделениям российских войск.
