ВС России уничтожили украинский блиндаж ВСУ

"В ходе выполнения боевых задач операторы БПЛА 71-й мотострелковой дивизии обнаружили блиндаж противника с двумя военнослужащими. Цель была поражена сбросом ВОГ (осколочный боеприпас - ред.) с дрона, укрепление уничтожено вместе с живой силой, что позволило нашим мотопехотным подразделениям продвинуться вперёд и закрепиться на новых позициях", - говорится в сообщении пресс-службы.