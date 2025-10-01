КУРСК, 1 окт - РИА Новости. ВСУ перевозят личный состав на машинах "скорой помощи" в ходе перемещения к северу от Сум, сообщил РИА Новости представитель пророссийского подполья.

"Перевозят личный состав в "скорых", - сказал собеседник агентства.

Подпольщик подчеркнул, что ВСУ используют именно гражданскую технику, зная, что она не является целью для российской армии.