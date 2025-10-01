Рейтинг@Mail.ru
Подполье: ВСУ перевозят личный состав из Сум на машинах скорой помощи
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:07 01.10.2025
Подполье: ВСУ перевозят личный состав из Сум на машинах скорой помощи
ВСУ перевозят личный состав на машинах "скорой помощи" в ходе перемещения к северу от Сум, сообщил РИА Новости представитель пророссийского подполья. РИА Новости, 01.10.2025
Украинские военнослужащие
Украинские военнослужащие
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 1 окт - РИА Новости. ВСУ перевозят личный состав на машинах "скорой помощи" в ходе перемещения к северу от Сум, сообщил РИА Новости представитель пророссийского подполья.
Ранее он сообщил, что ВСУ перебрасывают к северу от Сум экскаваторы для рытья окопов.
"Перевозят личный состав в "скорых", - сказал собеседник агентства.
Подпольщик подчеркнул, что ВСУ используют именно гражданскую технику, зная, что она не является целью для российской армии.
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
ВСУ перебросили в Сумскую область подразделение БПЛА "Кратос"
06:42
 
Специальная военная операция на УкраинеСумыВооруженные силы Украины
 
 
