ВСУ перебросили в Сумскую область подразделение БПЛА "Кратос"
ВСУ перебросили в Сумскую область подразделение БПЛА "Кратос" - РИА Новости, 01.10.2025
ВСУ перебросили в Сумскую область подразделение БПЛА "Кратос"
ВСУ перебросили подразделения беспилотных систем с покровского, харьковского и краснолиманского направлений в Сумскую область, в их числе батальон "Кратос",... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T06:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
сумская область
россия
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
сумская область
россия
украина
ВСУ перебросили в Сумскую область подразделение БПЛА "Кратос"
ВСУ перебросили в Сумскую область 22-й отдельный батальон "Кратос"