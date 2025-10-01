Рейтинг@Mail.ru
ВСУ перебросили в Сумскую область подразделение БПЛА "Кратос" - РИА Новости, 01.10.2025
Специальная военная операция на Украине
 
06:42 01.10.2025
ВСУ перебросили в Сумскую область подразделение БПЛА "Кратос"
© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга"
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга". Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ВСУ перебросили подразделения беспилотных систем с покровского, харьковского и краснолиманского направлений в Сумскую область, в их числе батальон "Кратос", сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"На сумское направление дополнительно переброшены батальон беспилотных систем 142-й отдельной механизированной бригады (с покровского направления), 22-й отдельный батальон беспилотных систем "Кратос" (с харьковского направления), взвод БПЛА 119-й отдельной бригады территориальной обороны (с краснолиманского направления)", - сказал собеседник агентства.
Президент России Владимир Путин 22 мая заявил, что российские военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В Сумской области уничтожили участников атаки ВСУ на Курскую область
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСумская областьРоссияУкраинаВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
