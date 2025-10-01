Рейтинг@Mail.ru
В Сумской области уничтожили участников атаки ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:38 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/vsu-2045548153.html
В Сумской области уничтожили участников атаки ВСУ на Курскую область
В Сумской области уничтожили участников атаки ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 01.10.2025
В Сумской области уничтожили участников атаки ВСУ на Курскую область
Штурмовые группы 225-го полка ВСУ (участвовавшего в нападении на Курскую область) и 158-й бригады ВСУ обнаружены и уничтожены в Сумской области, попытки... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T06:38:00+03:00
2025-10-01T06:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
сумская область
россия
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014367404_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_717ac341aa74377593bf79e1b63f8fca.jpg
https://ria.ru/20251001/vsu-2045547998.html
курская область
сумская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014367404_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_782f9da5619d0814269fef8c81c1d9d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, курская область, сумская область, россия, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Сумская область, Россия, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
В Сумской области уничтожили участников атаки ВСУ на Курскую область

В Сумской области уничтожили штурмовые группы 225-го полка и 158-й бригады ВСУ

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Штурмовые группы 225-го полка ВСУ (участвовавшего в нападении на Курскую область) и 158-й бригады ВСУ обнаружены и уничтожены в Сумской области, попытки украинских формирований контратаковать провалились, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Противник попытался дважды контратаковать в районах Константиновки и Андреевки. Штурмовые группы 225-го отдельного штурмового полка и 158-й отдельной механизированной бригады ВСУ заблаговременно вскрыты разведкой и уничтожены комплексным огневым поражением", - сказал собеседник агентства.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Боевики ВСУ в Харьковской области массово отказываются ехать на передовую
06:35
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьСумская областьРоссияВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала