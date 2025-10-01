https://ria.ru/20251001/vsu-2045548153.html
В Сумской области уничтожили участников атаки ВСУ на Курскую область
В Сумской области уничтожили участников атаки ВСУ на Курскую область - РИА Новости, 01.10.2025
В Сумской области уничтожили участников атаки ВСУ на Курскую область
Штурмовые группы 225-го полка ВСУ (участвовавшего в нападении на Курскую область) и 158-й бригады ВСУ обнаружены и уничтожены в Сумской области, попытки... РИА Новости, 01.10.2025
В Сумской области уничтожили участников атаки ВСУ на Курскую область
