В Сумской области уничтожили участников атаки ВСУ на Курскую область

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Штурмовые группы 225-го полка ВСУ (участвовавшего в нападении на Курскую область) и 158-й бригады ВСУ обнаружены и уничтожены в Сумской области, попытки украинских формирований контратаковать провалились, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.