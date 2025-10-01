Рейтинг@Mail.ru
Боевики ВСУ в Харьковской области массово отказываются ехать на передовую
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
06:35 01.10.2025 (обновлено: 07:33 01.10.2025)
Боевики ВСУ в Харьковской области массово отказываются ехать на передовую
Боевики ВСУ в Харьковской области массово отказываются ехать на передовую - РИА Новости, 01.10.2025
Боевики ВСУ в Харьковской области массово отказываются ехать на передовую
Боевики 22-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Григоровки в Харьковской области массово отказываются выдвигаться на позиции, вызвана военная полиция,... РИА Новости, 01.10.2025
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
украина
владимир путин
вооруженные силы украины
харьковская область
россия
украина
Боевики ВСУ в Харьковской области массово отказываются ехать на передовую

Военные 22-й бригады ВСУ в Харьковской области отказываются ехать на передовую

© AP Photo / Scott HeppellУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Scott Heppell
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Боевики 22-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Григоровки в Харьковской области массово отказываются выдвигаться на позиции, вызвана военная полиция, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"В районе Григоровки военнослужащие 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ массово отказываются выдвигаться на позиции. В район вызваны подразделения военной полиции", — сказал собеседник агентства.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Подполье: ВСУ перемещают к северу от Сум технику для рытья окопов
06:05
По его словам, это может быть связано с увольнением в запас украинского певца Виталия Козловского.
Ранее в российских силовых структурах сообщали РИА Новости, что Козловского отпустили со службы в ВСУ ухаживать за женой. Певец пробыл на должности солдата меньше месяца и был уволен "по семейным обстоятельствам".
Президент России Владимир Путин 22 мая заявил, что российские военные решают задачу по созданию буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Марочко объяснил, почему ВСУ сдают позиции на Краснолиманском участке
06:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияУкраинаВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
