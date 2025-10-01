МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Боевики 22-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Григоровки в Харьковской области массово отказываются выдвигаться на позиции, вызвана военная полиция, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

« "В районе Григоровки военнослужащие 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ массово отказываются выдвигаться на позиции. В район вызваны подразделения военной полиции", — сказал собеседник агентства.

По его словам, это может быть связано с увольнением в запас украинского певца Виталия Козловского.

Ранее в российских силовых структурах сообщали РИА Новости, что Козловского отпустили со службы в ВСУ ухаживать за женой. Певец пробыл на должности солдата меньше месяца и был уволен "по семейным обстоятельствам".