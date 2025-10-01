https://ria.ru/20251001/vsu-2045546595.html
Подполье: ВСУ перемещают к северу от Сум технику для рытья окопов
ВСУ перебрасывают от Сум на север экскаваторы для рытья окопов, сообщили РИА Новости в пророссийском подполье. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T06:05:00+03:00
2025-10-01T06:05:00+03:00
2025-10-01T06:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумы
вооруженные силы украины
сумы
ВСУ перемещают к северу от Сум технику для рытья окопов