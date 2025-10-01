Рейтинг@Mail.ru
ВСУ запретили журналистам публиковать данные о погибших - РИА Новости, 01.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:22 01.10.2025
ВСУ запретили журналистам публиковать данные о погибших
ВСУ запретили журналистам публиковать данные о погибших - РИА Новости, 01.10.2025
ВСУ запретили журналистам публиковать данные о погибших
ВСУ запрещают украинским журналистам самим публиковать данные о погибших, даже если они достоверные, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 01.10.2025
специальная военная операция на украине
украина
сша
гонсало лира
кирилл вышинский
олесь бузина
вооруженные силы украины
репортеры без границ
украина
сша
2025
ВСУ запретили журналистам публиковать данные о погибших

ВСУ запретили журналистам публиковать достоверные данные о погибших военных

© AP Photo / Andrii MarienkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Andrii Marienko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ВСУ запрещают украинским журналистам самим публиковать данные о погибших, даже если они достоверные, выяснило РИА Новости.
Ранее в распоряжении РИА Новости оказалось руководство ВСУ для украинских журналистов, работающих в зоне конфликта. В документе из 22 страниц подробно излагается, что украинским журналистам публиковать можно, а чего нельзя.
"Не публикуйте данные об обстрелах или гибели людей, если об этом не сообщали официальные источники, даже в тех случаях, когда вы располагаете самой достоверной информацией", - говорится в документе.
В 2024 году международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF) выразила обеспокоенность ростом давления на СМИ на Украине и призвала тщательно расследовать случаи запугивания украинских журналистов.
Ранее неоднократно сообщалось о гибели представителей прессы на Украине, в том числе иностранной. В частности, госдепартамент США подтверждал достоверность данных о смерти в заключении на Украине журналиста и блогера Гонсало Лиры. Украинские власти преследовали неугодных им оппозиционных политиков и журналистов и задолго до начала российской спецоперации. Были запрещены все российские средства массовой информации, больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский. Были убиты журналисты Олесь Бузина и Павел Шеремет.
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАГонсало ЛираКирилл ВышинскийОлесь БузинаВооруженные силы УкраиныРепортеры без границ
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
