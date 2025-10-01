ВСУ запретили журналистам публиковать данные о погибших

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ВСУ запрещают украинским журналистам самим публиковать данные о погибших, даже если они достоверные, выяснило РИА Новости.

"Не публикуйте данные об обстрелах или гибели людей, если об этом не сообщали официальные источники, даже в тех случаях, когда вы располагаете самой достоверной информацией", - говорится в документе.