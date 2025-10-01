ВСУ запретили журналистам публиковать данные о погибших

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. ВСУ запрещают украинским журналистам самим публиковать данные о погибших, даже если они достоверные, выяснило РИА Новости.
Ранее в распоряжении РИА Новости оказалось руководство ВСУ для украинских журналистов, работающих в зоне конфликта. В документе из 22 страниц подробно излагается, что украинским журналистам публиковать можно, а чего нельзя.
"Не публикуйте данные об обстрелах или гибели людей, если об этом не сообщали официальные источники, даже в тех случаях, когда вы располагаете самой достоверной информацией", - говорится в документе.
В 2024 году международная неправительственная организация "Репортеры без границ" (RSF) выразила обеспокоенность ростом давления на СМИ на Украине и призвала тщательно расследовать случаи запугивания украинских журналистов.
Ранее неоднократно сообщалось о гибели представителей прессы на Украине, в том числе иностранной. В частности, госдепартамент США подтверждал достоверность данных о смерти в заключении на Украине журналиста и блогера Гонсало Лиры. Украинские власти преследовали неугодных им оппозиционных политиков и журналистов и задолго до начала российской спецоперации. Были запрещены все российские средства массовой информации, больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский. Были убиты журналисты Олесь Бузина и Павел Шеремет.