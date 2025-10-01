Рейтинг@Mail.ru
ВСУ пытались убить жителей Часова Яра даже в подвалах, рассказал беженец - РИА Новости, 01.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
03:53 01.10.2025 (обновлено: 04:31 01.10.2025)
ВСУ пытались убить жителей Часова Яра даже в подвалах, рассказал беженец
ВСУ пытались убить жителей Часова Яра даже в подвалах, рассказал беженец - РИА Новости, 01.10.2025
ВСУ пытались убить жителей Часова Яра даже в подвалах, рассказал беженец
Мирные жители Часова Яра в ДНР вынуждены были спасаться в подвалах, но и там их настигали удары украинских дронов, рассказал РИА Новости беженец из города... РИА Новости, 01.10.2025
донецкая народная республика, часов яр, артемовск (донецкая область)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Часов Яр, Артемовск (Донецкая область)
ВСУ пытались убить жителей Часова Яра даже в подвалах, рассказал беженец

Беженец Туринов: ВСУ пытались убить жителей Часова Яра даже в подвалах

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга"
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника Баба-яга - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника "Баба-яга". Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Мирные жители Часова Яра в ДНР вынуждены были спасаться в подвалах, но и там их настигали удары украинских дронов, рассказал РИА Новости беженец из города Виталий Туринов.
"Нас просто закидывали этими дронами. Днем - маленькие, а ночью прилетает "Баба-яга", уже добивает конкретно подвал. У меня в подвале и аккумуляторы были, и вещи. Там все перебито", - рассказал мужчина.
Город Часов Яр в ДНР, взятый под контроль подразделениями ВС РФ
Беженец рассказал о мародерстве ВСУ в Часовом Яре
21 сентября, 06:49
По его словам, в разрушенных домах находились предметы, переделанные в кустарные взрывные устройства, а атаки велись круглосуточно - днем и ночью, оставляя людей без малейшего чувства безопасности.
"Нашел какую-то банку из-под краски. Что-то там насыпано, залито и два проводка торчали. Сам удивился, что она не рванула", - добавил собеседник агентства.
Он отметил, что жители Часова Яра жили в постоянном страхе, фактически не имея укрытий, которые могли бы защитить их от ночных обстрелов с воздуха.
Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр находится почти вплотную к Артёмовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволяет российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
Украинский военнослужащий
Украинские боевики угрожали жителям Часов Яра убийством, рассказал беженец
13 сентября, 05:40
 
