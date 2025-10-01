https://ria.ru/20251001/vsu-2045540310.html
ВСУ пытались убить жителей Часова Яра даже в подвалах, рассказал беженец
ВСУ пытались убить жителей Часова Яра даже в подвалах, рассказал беженец
2025-10-01T03:53:00+03:00
2025-10-01T03:53:00+03:00
2025-10-01T04:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
часов яр
артемовск (донецкая область)
донецкая народная республика
часов яр
артемовск (донецкая область)
ВСУ пытались убить жителей Часова Яра даже в подвалах, рассказал беженец
ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Мирные жители Часова Яра в ДНР вынуждены были спасаться в подвалах, но и там их настигали удары украинских дронов, рассказал РИА Новости беженец из города Виталий Туринов.
"Нас просто закидывали этими дронами. Днем - маленькие, а ночью прилетает "Баба-яга", уже добивает конкретно подвал. У меня в подвале и аккумуляторы были, и вещи. Там все перебито", - рассказал мужчина.
По его словам, в разрушенных домах находились предметы, переделанные в кустарные взрывные устройства, а атаки велись круглосуточно - днем и ночью, оставляя людей без малейшего чувства безопасности.
"Нашел какую-то банку из-под краски. Что-то там насыпано, залито и два проводка торчали. Сам удивился, что она не рванула", - добавил собеседник агентства.
Он отметил, что жители Часова Яра жили в постоянном страхе, фактически не имея укрытий, которые могли бы защитить их от ночных обстрелов с воздуха.
Город Часов Яр
и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр находится почти вплотную к Артёмовску
, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс
. Его освобождение позволяет российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.