ВСУ пытались убить жителей Часова Яра даже в подвалах, рассказал беженец

ДОНЕЦК, 1 окт - РИА Новости. Мирные жители Часова Яра в ДНР вынуждены были спасаться в подвалах, но и там их настигали удары украинских дронов, рассказал РИА Новости беженец из города Виталий Туринов.

"Нас просто закидывали этими дронами. Днем - маленькие, а ночью прилетает "Баба-яга", уже добивает конкретно подвал. У меня в подвале и аккумуляторы были, и вещи. Там все перебито", - рассказал мужчина.

По его словам, в разрушенных домах находились предметы, переделанные в кустарные взрывные устройства, а атаки велись круглосуточно - днем и ночью, оставляя людей без малейшего чувства безопасности.

"Нашел какую-то банку из-под краски. Что-то там насыпано, залито и два проводка торчали. Сам удивился, что она не рванула", - добавил собеседник агентства.

Он отметил, что жители Часова Яра жили в постоянном страхе, фактически не имея укрытий, которые могли бы защитить их от ночных обстрелов с воздуха.