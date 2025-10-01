В распоряжение РИА Новости попали рекомендации ВСУ украинским журналистам

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Рекомендации ВСУ для украинских журналистов, работающих в зоне конфликта, оказались в распоряжение РИА Новости.

В документе из 22 страниц, который РИА Новости передали российские силовые структуры, подробно излагается, что украинским журналистам публиковать можно, а что нельзя. Особое внимание уделяется порядку публикаций данных о потерях, поставках иностранной техники.

Подробно описаны случаи, за которые представителей украинских СМИ могут привлечь к уголовной ответственности. В документе содержатся рекомендации, касающиеся поведения журналистов в зоне боевых действий.

В документе также подробно изложены контактные данные ряда военных структур, работающих с прессой, указаны имена контактных лиц.

Павел Шеремет. Ранее неоднократно сообщалось о гибели представителей прессы на Украине, в том числе иностранной. В частности госдепартамент США подтверждал достоверность данных о смерти в заключении на Украине журналиста и блогера Гонсало Лиры . Украинские власти преследовали неугодных им оппозиционных политиков и журналистов и задолго до начала российской спецоперации. Были запрещены все российские средства массовой информации, больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский . Были убиты журналисты Олесь Бузина