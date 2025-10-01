Рейтинг@Mail.ru
В распоряжение РИА Новости попали рекомендации ВСУ украинским журналистам - РИА Новости, 01.10.2025
03:22 01.10.2025
В распоряжение РИА Новости попали рекомендации ВСУ украинским журналистам
Рекомендации ВСУ для украинских журналистов, работающих в зоне конфликта, оказались в распоряжение РИА Новости. РИА Новости, 01.10.2025
украина
россия
сша
гонсало лира
кирилл вышинский
олесь бузина
репортеры без границ
украина, россия, сша, гонсало лира, кирилл вышинский, олесь бузина, репортеры без границ
Украина, Россия, США, Гонсало Лира, Кирилл Вышинский, Олесь Бузина, Репортеры без границ
В распоряжение РИА Новости попали рекомендации ВСУ украинским журналистам

ВСУ составили рекомендации для украинских журналистов в зоне конфликта

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Рекомендации ВСУ для украинских журналистов, работающих в зоне конфликта, оказались в распоряжение РИА Новости.
В документе из 22 страниц, который РИА Новости передали российские силовые структуры, подробно излагается, что украинским журналистам публиковать можно, а что нельзя. Особое внимание уделяется порядку публикаций данных о потерях, поставках иностранной техники.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
"Статус журналиста" продают на Украине как оберег от мобилизации
3 июля, 03:51
Подробно описаны случаи, за которые представителей украинских СМИ могут привлечь к уголовной ответственности. В документе содержатся рекомендации, касающиеся поведения журналистов в зоне боевых действий.
В документе также подробно изложены контактные данные ряда военных структур, работающих с прессой, указаны имена контактных лиц.
В 2024 году международная неправительственная организация "Репортеры без границ"* (признана нежелательной в России) выразила обеспокоенность ростом давления на СМИ на Украине и призвала тщательно расследовать случаи запугивания украинских журналистов.
Ранее неоднократно сообщалось о гибели представителей прессы на Украине, в том числе иностранной. В частности госдепартамент США подтверждал достоверность данных о смерти в заключении на Украине журналиста и блогера Гонсало Лиры. Украинские власти преследовали неугодных им оппозиционных политиков и журналистов и задолго до начала российской спецоперации. Были запрещены все российские средства массовой информации, больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский. Были убиты журналисты Олесь Бузина и Павел Шеремет.
* Организация, признанная нежелательной в России.
У страны серьезные проблемы: Трамп ответил на вопрос о поставках Patriot на Украину - РИА Новости, 1920, 16.09.2025
"У вас проблемы": Трамп осадил журналиста из Украины после дерзкого вопроса
16 сентября, 21:08
 
Украина Россия США Гонсало Лира Кирилл Вышинский Олесь Бузина Репортеры без границ
 
 
