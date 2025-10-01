https://ria.ru/20251001/vsu-2045539090.html
В распоряжение РИА Новости попали рекомендации ВСУ украинским журналистам
В распоряжение РИА Новости попали рекомендации ВСУ украинским журналистам - РИА Новости, 01.10.2025
В распоряжение РИА Новости попали рекомендации ВСУ украинским журналистам
Рекомендации ВСУ для украинских журналистов, работающих в зоне конфликта, оказались в распоряжение РИА Новости. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T03:22:00+03:00
2025-10-01T03:22:00+03:00
2025-10-01T03:22:00+03:00
украина
россия
сша
гонсало лира
кирилл вышинский
олесь бузина
репортеры без границ
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000321926_0:37:3073:1766_1920x0_80_0_0_7ace0041b614623a911b0e7b91ecc0af.jpg
https://ria.ru/20250703/ukraina-2026851818.html
https://ria.ru/20250916/tramp-2042343635.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/13/2000321926_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_5945da74a268e32161b43d635480e479.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, сша, гонсало лира, кирилл вышинский, олесь бузина, репортеры без границ
Украина, Россия, США, Гонсало Лира, Кирилл Вышинский, Олесь Бузина, Репортеры без границ
В распоряжение РИА Новости попали рекомендации ВСУ украинским журналистам
ВСУ составили рекомендации для украинских журналистов в зоне конфликта
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Рекомендации ВСУ для украинских журналистов, работающих в зоне конфликта, оказались в распоряжение РИА Новости.
В документе из 22 страниц, который РИА Новости передали российские силовые структуры, подробно излагается, что украинским журналистам публиковать можно, а что нельзя. Особое внимание уделяется порядку публикаций данных о потерях, поставках иностранной техники.
Подробно описаны случаи, за которые представителей украинских СМИ могут привлечь к уголовной ответственности. В документе содержатся рекомендации, касающиеся поведения журналистов в зоне боевых действий.
В документе также подробно изложены контактные данные ряда военных структур, работающих с прессой, указаны имена контактных лиц.
В 2024 году международная неправительственная организация "Репортеры без границ
"* (признана нежелательной в России
) выразила обеспокоенность ростом давления на СМИ на Украине
и призвала тщательно расследовать случаи запугивания украинских журналистов.
Ранее неоднократно сообщалось о гибели представителей прессы на Украине, в том числе иностранной. В частности госдепартамент США
подтверждал достоверность данных о смерти в заключении на Украине журналиста и блогера Гонсало Лиры
. Украинские власти преследовали неугодных им оппозиционных политиков и журналистов и задолго до начала российской спецоперации. Были запрещены все российские средства массовой информации, больше года провел под стражей возглавлявший портал "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский
. Были убиты журналисты Олесь Бузина
и Павел Шеремет
.
* Организация, признанная нежелательной в России.