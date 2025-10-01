Рейтинг@Mail.ru
ВС России ликвидировали грузинского наемника ВСУ в зоне СВО - РИА Новости, 01.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
01:17 01.10.2025
ВС России ликвидировали грузинского наемника ВСУ в зоне СВО
ВС России ликвидировали грузинского наемника ВСУ в зоне СВО

© AP Photo / Leo CorreaУкраинские военнослужащие несут тело погибшего
Украинские военнослужащие несут тело погибшего
© AP Photo / Leo Correa
Украинские военнослужащие несут тело погибшего. Архивное фото
КУРСК, 1 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие ликвидировали на сумском направлении грузинского наемника, который мог быть причастен к нападению на Курскую область, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Ликвидированный наемник носил шеврон с украинским и грузинским флагом, фотография шеврона есть в распоряжении РИА Новости.
Собеседник агентства добавил, что ликвидированный наемник мог участвовать во вторжении в Курскую область в составе подразделения ВСУ.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
Штурмовые подразделения ВС России в зоне СВО
ВС России ликвидировали командира батареи ВСУ на Сумском направлении
25 сентября, 15:34
Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияВалерий ГерасимовВладимир ПутинВооруженные силы Украины
 
 
