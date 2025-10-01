КУРСК, 1 окт - РИА Новости. Российские военнослужащие ликвидировали на сумском направлении грузинского наемника, который мог быть причастен к нападению на Курскую область, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Ликвидированный наемник носил шеврон с украинским и грузинским флагом, фотография шеврона есть в распоряжении РИА Новости.
Собеседник агентства добавил, что ликвидированный наемник мог участвовать во вторжении в Курскую область в составе подразделения ВСУ.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
