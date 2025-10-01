Рейтинг@Mail.ru
Анохин обсудил совместные проекты Смоленщины и Белоруссии с Дмитрием Крутым - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
12:42 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/vstrecha-2045601271.html
Анохин обсудил совместные проекты Смоленщины и Белоруссии с Дмитрием Крутым
Анохин обсудил совместные проекты Смоленщины и Белоруссии с Дмитрием Крутым - РИА Новости, 01.10.2025
Анохин обсудил совместные проекты Смоленщины и Белоруссии с Дмитрием Крутым
Губернатор Смоленской области Василий Анохин обсудил реализацию совместных проектов с главой администрации президента Белоруссии Дмитрием Крутым, встреча прошла РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T12:42:00+03:00
2025-10-01T12:42:00+03:00
смоленская область
смоленская область
белоруссия
василий анохин
минский автомобильный завод
https://cdnn21.img.ria.ru/images/61624/22/616242273_0:165:2968:1835_1920x0_80_0_0_0f58761772155756dbe94ace24d124a5.jpg
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин обсудил реализацию совместных проектов с главой администрации президента Белоруссии Дмитрием Крутым, встреча прошла в рамках международной выставки "ИННОПРОМ. Беларусь". "При участии Дмитрия Николаевича реализуем в регионе ряд крупных проектов. Они касаются повышения транспортной доступности, наращивания товарооборота, научно-технического сотрудничества, взаимодействия в сфере молодежной политики", – написал в своем телеграм-канале глава области. Участники встречи определили дальнейшие действия по созданию в регионе сервисного центра по обслуживанию техники Минского автомобильного завода в Смоленской области. Обсудили сотрудничество в сфере дорожного строительства, участие белорусских специалистов в реализации инфраструктурных проектов на территории региона. Также они говорили о текущем этапе решения транспортного вопроса, в том числе о приобретении Смоленской областью белорусской пассажирской техники и станкостроительной продукции. "Признателен Дмитрию Николаевичу за поддержку в укреплении сотрудничества Смоленской области с Республикой Беларусь", – написал Анохин по итогу встречи.
https://ria.ru/20250924/smolensk-2044145774.html
https://ria.ru/20250919/anokhin-2043010122.html
смоленская область
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/61624/22/616242273_151:0:2818:2000_1920x0_80_0_0_9c7be8b2598ab74aca6bf62823b6e1ec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
смоленская область, белоруссия, василий анохин, минский автомобильный завод
Смоленская область, Смоленская область, Белоруссия, Василий Анохин, Минский автомобильный завод
Анохин обсудил совместные проекты Смоленщины и Белоруссии с Дмитрием Крутым

Анохин провел встречу с главой администрации президента Белоруссии Крутым

© РИА Новости / Андрей Александров | Перейти в медиабанкФлаги России и Белоруссии. Архивное фото
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Андрей Александров
Перейти в медиабанк
Флаги России и Белоруссии. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин обсудил реализацию совместных проектов с главой администрации президента Белоруссии Дмитрием Крутым, встреча прошла в рамках международной выставки "ИННОПРОМ. Беларусь".
"При участии Дмитрия Николаевича реализуем в регионе ряд крупных проектов. Они касаются повышения транспортной доступности, наращивания товарооборота, научно-технического сотрудничества, взаимодействия в сфере молодежной политики", – написал в своем телеграм-канале глава области.
Виды города Смоленска - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Слет волонтеров "Послы Победы" открылся в Смоленске
24 сентября, 21:12
Участники встречи определили дальнейшие действия по созданию в регионе сервисного центра по обслуживанию техники Минского автомобильного завода в Смоленской области. Обсудили сотрудничество в сфере дорожного строительства, участие белорусских специалистов в реализации инфраструктурных проектов на территории региона. Также они говорили о текущем этапе решения транспортного вопроса, в том числе о приобретении Смоленской областью белорусской пассажирской техники и станкостроительной продукции.
"Признателен Дмитрию Николаевичу за поддержку в укреплении сотрудничества Смоленской области с Республикой Беларусь", – написал Анохин по итогу встречи.
Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Анохин: Смоленщина получит более 55 млн рублей из федерального бюджета
19 сентября, 16:12
 
Смоленская областьСмоленская областьБелоруссияВасилий АнохинМинский автомобильный завод
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала