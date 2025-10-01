https://ria.ru/20251001/vstrecha-2045601271.html

Анохин обсудил совместные проекты Смоленщины и Белоруссии с Дмитрием Крутым

Анохин обсудил совместные проекты Смоленщины и Белоруссии с Дмитрием Крутым

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин обсудил реализацию совместных проектов с главой администрации президента Белоруссии Дмитрием Крутым, встреча прошла в рамках международной выставки "ИННОПРОМ. Беларусь". "При участии Дмитрия Николаевича реализуем в регионе ряд крупных проектов. Они касаются повышения транспортной доступности, наращивания товарооборота, научно-технического сотрудничества, взаимодействия в сфере молодежной политики", – написал в своем телеграм-канале глава области. Участники встречи определили дальнейшие действия по созданию в регионе сервисного центра по обслуживанию техники Минского автомобильного завода в Смоленской области. Обсудили сотрудничество в сфере дорожного строительства, участие белорусских специалистов в реализации инфраструктурных проектов на территории региона. Также они говорили о текущем этапе решения транспортного вопроса, в том числе о приобретении Смоленской областью белорусской пассажирской техники и станкостроительной продукции. "Признателен Дмитрию Николаевичу за поддержку в укреплении сотрудничества Смоленской области с Республикой Беларусь", – написал Анохин по итогу встречи.

