Врач назвал симптомы дефицита витаминов группы B - РИА Новости, 01.10.2025
03:12 01.10.2025 (обновлено: 14:33 01.10.2025)
Врач назвал симптомы дефицита витаминов группы B
Врач назвал симптомы дефицита витаминов группы B
Дефицит витаминов группы В может приводить к хронической усталости, мышечной слабости, нарушениям сна и ухудшению состояния кожи, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 01.10.2025
общество
2025
общество
Общество
Врач назвал симптомы дефицита витаминов группы B

Врач Васильев: при дефиците витаминов группы B чувствуется мышечная слабость

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Дефицит витаминов группы В может приводить к хронической усталости, мышечной слабости, нарушениям сна и ухудшению состояния кожи, рассказал РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Андрей Васильев.
"Симптомы дефицита витаминов будут отличаться в зависимости от того, какого именно витамина группы В не хватает. Однако есть некоторые общие признаки: хроническая усталость и мышечная слабость, нарушения сна, эмоциональная неустойчивость и ухудшение состояния кожи (зуд, жжение, сухость). Многие из этих симптомов появляются в комплексе", - сказал Васильев.
Какие продукты спасут мозг и нервы в холодное время года: советы врачей
Вчера, 19:09
Какие продукты спасут мозг и нервы в холодное время года: советы врачей
Вчера, 19:09
Врач уточнил, что при дефиците витамина В1 могут появляться головные боли, нарушения координации движений, при дефиците В2 - светобоязнь, анемия, воспаления на коже и слизистых. Нехватка В3, в частности, может приводить к дерматиту и диарее, а В5 - к анорексии и болям в животе.
"Из-за нехватки В6 могут появляться депрессивные расстройства, судороги и спазмы, обострения астмы, из-за нехватки В9 - потеря мышечной массы, желтушность глазного яблока, при дефиците В12 случаются ухудшения когнитивных функций и зрения, кишечные расстройства, тахикардия", - добавил собеседник.
Васильев также напомнил, что витамины группы В не вырабатываются организмом, а поступают вместе с пищей: мясом, яйцами, молоком, орехами, грибами, крупами и злаками.
Сало - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Врач рассказала, сколько сала можно есть в день
Вчера, 03:08
Вчера, 03:08
 
