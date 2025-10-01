Врач назвал симптомы дефицита витаминов группы B

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Дефицит витаминов группы В может приводить к хронической усталости, мышечной слабости, нарушениям сна и ухудшению состояния кожи, рассказал РИА Новости врач-терапевт Красногорской больницы Андрей Васильев.

"Симптомы дефицита витаминов будут отличаться в зависимости от того, какого именно витамина группы В не хватает. Однако есть некоторые общие признаки: хроническая усталость и мышечная слабость, нарушения сна, эмоциональная неустойчивость и ухудшение состояния кожи (зуд, жжение, сухость). Многие из этих симптомов появляются в комплексе", - сказал Васильев.

Врач уточнил, что при дефиците витамина В1 могут появляться головные боли, нарушения координации движений, при дефиците В2 - светобоязнь, анемия, воспаления на коже и слизистых. Нехватка В3, в частности, может приводить к дерматиту и диарее, а В5 - к анорексии и болям в животе.

"Из-за нехватки В6 могут появляться депрессивные расстройства, судороги и спазмы, обострения астмы, из-за нехватки В9 - потеря мышечной массы, желтушность глазного яблока, при дефиците В12 случаются ухудшения когнитивных функций и зрения, кишечные расстройства, тахикардия", - добавил собеседник.