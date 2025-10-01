Не надо трусить, это наша война: европейцев заставляют осознать неизбежное

"Нравится это кому-то или нет, но война на Украине — это и наша война" — так прямо и заявил премьер-министр Польши Дональд Туск на Варшавском форуме по безопасности. Честно и прямо, не то что руководители других европейских стран, избегающие однозначности. Туск не просто откровенен — он еще и бьет тревогу из-за того, что не все согласны с его позицией. Тех, кто не считает конфликт на Украине войной Европы или не хочет, чтобы он приобрел такой масштаб, надо, нет, не изолировать, но заставить сменить точку зрения. Да, заставить, Туск так и говорит: "Важнейшая задача всех лидеров общественного мнения — заставить все западное сообщество, все трансатлантическое сообщество болезненно и глубоко осознать, что идет война".

Наша, то есть европейская, война с Россией — вот что говорит Туск. Но ведь об этом же говорим и мы: что конфликт на Украине давно превратился в конфликт за Украину, в войну Европы с Россией, пусть Старый Свет и участвует в нем "только" оружием, деньгами, разведкой и советниками. Об этом же постоянно говорят и в Киеве: что они — на передовой линии защиты Запада, что поражение Украины станет катастрофой для Европы и ударом по США. Пытаются убедить в этом Запад, а он все никак до конца не убеждается, судя по тому, что говорит Туск. Поэтому нужно повышать градус тревоги, чем польский премьер и занимается: "Если мы проиграем эту войну, последствия затронут не только наше поколение, но и будущие. В Польше, по всей Европе, в США, по всему миру".

Вот так вот: если Россия вырвет Украину из рук Запада, восстановит историческое единство народа, это скажется (понятно, что в плохую сторону) на всем мире. А если Запад сумеет фактически аннексировать западнорусские земли и они перестанут быть частью русского мира, то будет всем счастье. Ну кроме России, но она же кровавый агрессор, ее саму надо и дальше разбирать на части.

Туск не одинок в своих попытках закошмарить европейцев — сначала их пугали русскими танками в Варшаве и Берлине, сейчас дошло уже до русских беспилотников и самолетов. Русские готовятся, и если европейцы сдадут им Украину, то потом придут уже за ними. Поверить в это большинству европейцев все-таки сложно, и многие даже готовы допустить, что, может быть, это сама Европа провоцирует Россию тем, что предъявляет претензии на Украину? Зачем вообще нам вступление Украины в ЕС и НАТО, спрашивают осторожные европейцы, ведь даже если мы сейчас победим Россию, то есть удержим Украину, что будет на следующем повороте истории? Ведь русские никогда не простят нам похищение Украины, иными словами, мы должны будем жить в постоянной готовности к войне с ними? Так, может быть, стоит остановиться и как-то договориться с Москвой, отказавшись от претензий на контроль за Украиной?

Подобные голоса тут же маркируют как "русскую пропаганду" и капитулянство, а для него, как уверяет Туск, у Запада нет никаких причин: "Никаких, кроме слабости воли, кроме сомнений, кроме трусости, кроме недостатка воображения".