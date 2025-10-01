https://ria.ru/20251001/voronezh-2045588705.html
В Воронеже возбудили дело после ДТП с автобусом
В Воронеже возбудили дело после ДТП с автобусом - РИА Новости, 01.10.2025
В Воронеже возбудили дело после ДТП с автобусом
Следственный комитет возбудил уголовное дело после ДТП с автобусом в Воронеже, в котором пострадали шесть человек, сообщило ведомство. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T11:44:00+03:00
2025-10-01T11:44:00+03:00
2025-10-01T11:44:00+03:00
происшествия
россия
воронеж
воронежская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045563503_260:0:1280:574_1920x0_80_0_0_9c483997e654bc9ea658f5c16a091788.jpg
https://ria.ru/20250902/dtp-2013819574.html
россия
воронеж
воронежская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045563503_515:0:1280:574_1920x0_80_0_0_04fc33f2f8a5b6506a5031ff83cd2d70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, воронеж, воронежская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Воронеж, Воронежская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Воронеже возбудили дело после ДТП с автобусом
СК завел дело после ДТП с автобусом в Воронеже, где пострадали шесть человек