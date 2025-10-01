Рейтинг@Mail.ru
Волки-людоеды растерзали шесть человек, включая детей, пишут индийские СМИ - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:22 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/volki-2045596864.html
Волки-людоеды растерзали шесть человек, включая детей, пишут индийские СМИ
Волки-людоеды растерзали шесть человек, включая детей, пишут индийские СМИ - РИА Новости, 01.10.2025
Волки-людоеды растерзали шесть человек, включая детей, пишут индийские СМИ
В индийском штате Уттар-Прадеш волки убили шесть человек в течение месяца, сообщает издание Hindustan Times. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T12:22:00+03:00
2025-10-01T12:22:00+03:00
в мире
индия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137973/04/1379730488_0:116:2000:1241_1920x0_80_0_0_4b7bb96b7a84f27c4f848b4ef5d96549.jpg
https://ria.ru/20250928/rossiya-2044971111.html
https://ria.ru/20250929/kamchatka-2045019423.html
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/137973/04/1379730488_97:0:1905:1356_1920x0_80_0_0_226e3ccf0326b54f49a9745c166471fb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия
В мире, Индия
Волки-людоеды растерзали шесть человек, включая детей, пишут индийские СМИ

Hindustan Times: в Индии волки убили четверых детей и пожилую пару

© Fotolia / natureguyСерый волк
Серый волк - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Fotolia / natureguy
Серый волк. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. В индийском штате Уттар-Прадеш волки убили шесть человек в течение месяца, сообщает издание Hindustan Times.
По данным источника, нападения волков-людоедов начались в сентябре. В период с 9 по 30 сентября в этом районе погибли шесть человек, в том числе четверо детей и пожилая пара. Около двадцати человек получили ранения, но остались живы. Одного из детей, на которого напали волки, так и не смогли найти.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Сотрудник зоопитомника погиб после нападения животного
28 сентября, 20:03
Издание отмечает, что для поимки хищников были мобилизованы двадцать одна оперативная группа лесного ведомства и другие специалисты.
28 сентября спасателям удалось предотвратить очередное нападение агрессивных животных. Сотрудники лесного ведомства, следуя по следам одного из волков, обнаружили его в деревне Рохитпурва в момент нападения на детей и ранили его, говорится в материале.
В статье сообщается, что хищник скрылся в тростниковых зарослях, но позже его нашли мертвым.
Вид Петропавловска-Камчатского с Мишенной горы - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
На Камчатке назвали причину нападения медведя на пенсионерку
29 сентября, 07:18
 
В миреИндия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала