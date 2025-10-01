https://ria.ru/20251001/volki-2045596864.html
Волки-людоеды растерзали шесть человек, включая детей, пишут индийские СМИ
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости.
В индийском штате Уттар-Прадеш волки убили шесть человек в течение месяца, сообщает издание Hindustan Times
По данным источника, нападения волков-людоедов начались в сентябре. В период с 9 по 30 сентября в этом районе погибли шесть человек, в том числе четверо детей и пожилая пара. Около двадцати человек получили ранения, но остались живы. Одного из детей, на которого напали волки, так и не смогли найти.
Издание отмечает, что для поимки хищников были мобилизованы двадцать одна оперативная группа лесного ведомства и другие специалисты.
28 сентября спасателям удалось предотвратить очередное нападение агрессивных животных. Сотрудники лесного ведомства, следуя по следам одного из волков, обнаружили его в деревне Рохитпурва в момент нападения на детей и ранили его, говорится в материале.
В статье сообщается, что хищник скрылся в тростниковых зарослях, но позже его нашли мертвым.