Волки-людоеды растерзали шесть человек, включая детей, пишут индийские СМИ

По данным источника, нападения волков-людоедов начались в сентябре. В период с 9 по 30 сентября в этом районе погибли шесть человек, в том числе четверо детей и пожилая пара. Около двадцати человек получили ранения, но остались живы. Одного из детей, на которого напали волки, так и не смогли найти.