Денежное довольствие военных планируют индексировать в течение трех лет
Денежное довольствие военнослужащих в России планируют индексировать на 4% ежегодно три года, начиная с 1 октября 2026 года, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 01.10.2025
россия
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Денежное довольствие военнослужащих в России планируют индексировать на 4% ежегодно три года, начиная с 1 октября 2026 года, выяснило РИА Новости.
Проект федерального бюджета на 2026-2028 годы правительство России
в понедельник внесло в Госдуму
.
Как следует из материалов, с которыми ознакомилось агентство, бюджетные ассигнования на денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц предполагают в 2026-2028 годах индексировать ежегодно с 1 октября на 4%.