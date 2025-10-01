Денежное довольствие военных планируют индексировать в течение трех лет

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Денежное довольствие военнослужащих в России планируют индексировать на 4% ежегодно три года, начиная с 1 октября 2026 года, выяснило РИА Новости.

Как следует из материалов, с которыми ознакомилось агентство, бюджетные ассигнования на денежное довольствие военнослужащих и приравненных к ним лиц предполагают в 2026-2028 годах индексировать ежегодно с 1 октября на 4%.