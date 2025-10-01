В Подмосковье водитель Lexus врезался в забор детсада

"По предварительной информации, водитель 1966 года рождения, находясь за рулем автомобиля марки "Лексус", не справился с управлением и совершил наезд на ограждение детского сада. В результате ДТП пострадавших нет. Также установлено, что мужчина находился за рулем в состоянии опьянения", - говорится в сообщении.