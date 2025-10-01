Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье водитель Lexus врезался в забор детсада - РИА Новости, 01.10.2025
18:10 01.10.2025
В Подмосковье водитель Lexus врезался в забор детсада
Пьяный водитель Lexus врезался в забор детсада в подмосковных Химках, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. РИА Новости, 01.10.2025
происшествия
химки (городской округ в московской области)
московская область (подмосковье)
россия
химки (городской округ в московской области)
московская область (подмосковье)
россия
происшествия, химки (городской округ в московской области), московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Химки (городской округ в Московской области), Московская область (Подмосковье), Россия
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Пьяный водитель Lexus врезался в забор детсада в подмосковных Химках, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
ДТП произошло в 16.10 на улице Мира в микрорайоне Подрезково города Химки.
"По предварительной информации, водитель 1966 года рождения, находясь за рулем автомобиля марки "Лексус", не справился с управлением и совершил наезд на ограждение детского сада. В результате ДТП пострадавших нет. Также установлено, что мужчина находился за рулем в состоянии опьянения", - говорится в сообщении.
В отношении правонарушителя составлен протокол по статье 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), заключили в ведомстве.
Автомобиль, поврежденный в результате ДТП на Мичуринском проспекте в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
В Москве автомобиль врезался в автобус, несколько человек пострадали
2 сентября, 15:54
 
Происшествия
 
 
