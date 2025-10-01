https://ria.ru/20251001/voditel-2045697276.html
В Подмосковье водитель Lexus врезался в забор детсада
В Подмосковье водитель Lexus врезался в забор детсада - РИА Новости, 01.10.2025
В Подмосковье водитель Lexus врезался в забор детсада
Пьяный водитель Lexus врезался в забор детсада в подмосковных Химках, никто не пострадал, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ. РИА Новости, 01.10.2025
В Подмосковье пьяный водитель Lexus врезался в забор детсада