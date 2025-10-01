Вильфанд спрогнозировал заморозки в европейской части России

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Ночные заморозки до минус 5 градусов прогнозируются почти на всей европейской территории России в ближайшие дни, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Наиболее холодная погода в ближайшие дни ожидается в Якутии. В северной половине республики температура прогнозируется на 5-10 градусов ниже нормы, и уже она будет опускаться до отметки минус 19 - минус 21 градус. Это уже впечатляющее", - добавил синоптик.