Вильфанд спрогнозировал заморозки в европейской части России

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Ночные заморозки до минус 5 градусов прогнозируются почти на всей европейской территории России в ближайшие дни, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В ближайшие дни практически на всей европейской территории России прогнозируются заморозки - до минус 5 градусов в Ивановской, Костромской, Ярославской областях, до минус 4 - в Московской области. Заморозки и на юге ЦФО - в Тамбовской, Воронежской, Курской областях", - сказал Вильфанд.
Также, по его словам, ночные заморозки до минус 2 градусов прогнозируются в Астраханской, Волгоградской области, Калмыкии, до минус 2 - минус 5 ожидается в Татарстане, Башкирии, Пензенской, Ульяновской, Самарской, Свердловской областях.
"Наиболее холодная погода в ближайшие дни ожидается в Якутии. В северной половине республики температура прогнозируется на 5-10 градусов ниже нормы, и уже она будет опускаться до отметки минус 19 - минус 21 градус. Это уже впечатляющее", - добавил синоптик.