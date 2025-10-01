Рейтинг@Mail.ru
Вильфанд спрогнозировал заморозки в европейской части России - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:04 01.10.2025 (обновлено: 04:23 01.10.2025)
https://ria.ru/20251001/vilfand-2045540696.html
Вильфанд спрогнозировал заморозки в европейской части России
Вильфанд спрогнозировал заморозки в европейской части России - РИА Новости, 01.10.2025
Вильфанд спрогнозировал заморозки в европейской части России
Ночные заморозки до минус 5 градусов прогнозируются почти на всей европейской территории России в ближайшие дни, сообщил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T04:04:00+03:00
2025-10-01T04:23:00+03:00
общество
россия
ярославская область
московская область (подмосковье)
роман вильфанд
гидрометцентр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150707/54/1507075465_0:0:2938:1653_1920x0_80_0_0_234306b881d9ba5bab25a9cec437e957.jpg
https://ria.ru/20251001/vilfand-2045533610.html
россия
ярославская область
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150707/54/1507075465_207:0:2938:2048_1920x0_80_0_0_ca552eef7ba9f23e4e812e7ea064e2ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, ярославская область, московская область (подмосковье), роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Ярославская область, Московская область (Подмосковье), Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд спрогнозировал заморозки в европейской части России

Вильфанд: почти на всей европейской части РФ в ближайшие дни ожидаются заморозки

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкРоман Вильфанд
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Роман Вильфанд. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Ночные заморозки до минус 5 градусов прогнозируются почти на всей европейской территории России в ближайшие дни, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"В ближайшие дни практически на всей европейской территории России прогнозируются заморозки - до минус 5 градусов в Ивановской, Костромской, Ярославской областях, до минус 4 - в Московской области. Заморозки и на юге ЦФО - в Тамбовской, Воронежской, Курской областях", - сказал Вильфанд.
Также, по его словам, ночные заморозки до минус 2 градусов прогнозируются в Астраханской, Волгоградской области, Калмыкии, до минус 2 - минус 5 ожидается в Татарстане, Башкирии, Пензенской, Ульяновской, Самарской, Свердловской областях.
"Наиболее холодная погода в ближайшие дни ожидается в Якутии. В северной половине республики температура прогнозируется на 5-10 градусов ниже нормы, и уже она будет опускаться до отметки минус 19 - минус 21 градус. Это уже впечатляющее", - добавил синоптик.
Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Вильфанд рассказал, какие регионы столкнутся с дефицитом осадков в октябре
01:32
 
ОбществоРоссияЯрославская областьМосковская область (Подмосковье)Роман ВильфандГидрометцентр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала