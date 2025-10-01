Рейтинг@Mail.ru
СМИ: в Белом доме добиваются отстранения от власти президента Венесуэлы
04:25 01.10.2025 (обновлено: 07:41 01.10.2025)
СМИ: в Белом доме добиваются отстранения от власти президента Венесуэлы
в мире
сша
венесуэла
каракас
дональд трамп
марко рубио
николас мадуро
центральное разведывательное управление (цру)
в мире, сша, венесуэла, каракас, дональд трамп, марко рубио, николас мадуро, центральное разведывательное управление (цру)
В мире, США, Венесуэла, Каракас, Дональд Трамп, Марко Рубио, Николас Мадуро, Центральное разведывательное управление (ЦРУ)
Николас Мадуро. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Члены администрации президента США Дональда Трампа во главе с госсекретарем Марко Рубио добиваются отстранения от власти президента Венесуэлы Николаса Мадуро и обсуждают возможность усиления военного давления для достижения этой цели, сообщает газета New York Times со ссылкой на американских чиновников.
"В последние дни усилия высокопоставленных помощников президента Трампа с целью отстранения от власти Николаса Мадуро усилились, и представители администрации обсуждают широкую кампанию, которая может привести к усилению военного давления с целью его отставки. Ее возглавляет госсекретарь и советник по национальной безопасности Марко Рубио. Рубио утверждает, что Мадуро — нелегитимный лидер, который курирует экспорт наркотиков в США", — говорится в материале.
По информации издания, Рубио формирует более агрессивную стратегию, используя данные Центрального разведывательного управления. Подход госсекретаря поддерживают директор ЦРУ Джон Рэтклифф и советник Трампа по внутренней безопасности Стивен Миллер.
Действующие и бывшие чиновники сообщили газете, что американские военные на следующем этапе планируют потенциальные военные операции против подозреваемых в незаконном обороте наркотиков в самой Венесуэле, но Белый дом пока не одобрил такой шаг. Представители венесуэльской оппозиции заявили изданию, что планируют действия на случай падения власти Мадуро и обсуждают эту возможность с администрацией Трампа.
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт 19 августа сообщила, что Трамп готов задействовать "все элементы американской силы" для борьбы с наркотрафиком, не исключив возможности военной операции в Венесуэле. Заявление было сделано после отправки к берегам боливарианской республики американских военных кораблей, включая ракетный крейсер и ударную атомную подводную лодку. В Каракасе эти шаги назвали провокацией и попыткой дестабилизировать обстановку в регионе, а также нарушением международных договоров о демилитаризованном и безъядерном статусе карибского региона.
