В Роспотребнадзоре рассказали, какие прививки необходимы пожилым людям

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Пожилым людям рекомендуются прививки от гриппа, пневмококковой инфекции, дифтерии и столбняка, также при поездке в ряд стран может быть необходима вакцинация от желтой лихорадки, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"Грипп и пневмококковая инфекция представляют собой серьезную угрозу для здоровья пожилых людей. Для обеспечения надежной защиты рекомендуется ежегодная вакцинация против гриппа. Вакцинацию лучше проводить в начале осени, чтобы организм успел выработать иммунитет к началу эпидемического сезона. Что касается пневмококковой инфекции, то пожилым людям рекомендуется получать вакцину один раз в 5 лет. Это особенно важно для тех, кто имеет хронические заболевания или ослабленную иммунную систему", - сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что вакцины против пневмококковой инфекции и гриппа можно вводить одновременно. Эта стратегия укрепляет противоинфекционную защиту и минимизирует риск тяжелых респираторных инфекций.

"При планировании поездок в ряд стран также важно учитывать необходимость вакцинации от желтой лихорадки. Эта прививка должна быть сделана за три недели до поездки, чтобы обеспечить достаточный уровень иммунитета", - добавили в пресс-службе.

В случае проживания на эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту территориях пожилым людям следует не забывать о прививке от клещевого энцефалита. Вакцинацию лучше всего проводить в зимние месяцы, чтобы обеспечить защиту к началу активного сезона клещей весной и летом, пояснили в Роспотребнадзоре