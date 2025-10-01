https://ria.ru/20251001/vaktsinatsiya-2045616145.html
В Роспотребнадзоре рассказали, какие прививки необходимы пожилым людям
В Роспотребнадзоре рассказали, какие прививки необходимы пожилым людям
Пожилым людям рекомендуются прививки от гриппа, пневмококковой инфекции, дифтерии и столбняка, также при поездке в ряд стран может быть необходима вакцинация от
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Пожилым людям рекомендуются прививки от гриппа, пневмококковой инфекции, дифтерии и столбняка, также при поездке в ряд стран может быть необходима вакцинация от желтой лихорадки, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"Грипп и пневмококковая инфекция представляют собой серьезную угрозу для здоровья пожилых людей. Для обеспечения надежной защиты рекомендуется ежегодная вакцинация против гриппа. Вакцинацию лучше проводить в начале осени, чтобы организм успел выработать иммунитет к началу эпидемического сезона. Что касается пневмококковой инфекции, то пожилым людям рекомендуется получать вакцину один раз в 5 лет. Это особенно важно для тех, кто имеет хронические заболевания или ослабленную иммунную систему", - сообщили в ведомстве.
Там уточнили, что вакцины против пневмококковой инфекции и гриппа можно вводить одновременно. Эта стратегия укрепляет противоинфекционную защиту и минимизирует риск тяжелых респираторных инфекций.
"При планировании поездок в ряд стран также важно учитывать необходимость вакцинации от желтой лихорадки. Эта прививка должна быть сделана за три недели до поездки, чтобы обеспечить достаточный уровень иммунитета", - добавили в пресс-службе.
В случае проживания на эндемичных по клещевому вирусному энцефалиту территориях пожилым людям следует не забывать о прививке от клещевого энцефалита. Вакцинацию лучше всего проводить в зимние месяцы, чтобы обеспечить защиту к началу активного сезона клещей весной и летом, пояснили в Роспотребнадзоре
"Не забывайте о прививке от дифтерии и столбняка, которую необходимо делать каждые 10 лет. Эта вакцинация особенно важна для пожилых людей, так как риск инфекций увеличивается с возрастом", - отметили в ведомстве. -0-