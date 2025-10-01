"Лавочку пришлось прикрыть". В России узнали, сколько USAID тратила на Киев

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Российские пранкеры Лексус и Вован пообщались с бывшей главой USAID, экс-послом США в ООН Самантой Пауэр и узнали о том, как организация работала с Киевом, детали они опубликовали в Telegram-канале.
"А с 2022 года, признается Саманта, они ежемесячно перечисляли в Украину по $1,5 млрд наличными! Не отчитываясь перед Конгрессом. Однако, лавочку пришлось прикрыть; выключили даже сайт организации, сокрушается Саманта", — отмечается в посте.
Кроме того, от экс-главы USAID удалось узнать информацию о том, что организация работала с Украиной еще с 1992 года.
Пауэр признается, что роспуск ведомства стал для нее большим ударом.
В конце августа госсекретарь Марко Рубио сообщил, что агентство США по международному развитию (USAID) официально находится в стадии закрытия. По его словам, с января новая администрация сэкономила налогоплательщикам десятки миллиардов долларов.
Еще в феврале администрация Трампа фактически приостановила деятельность USAID, которое использовалось для реализации американской внешней политики и служило влияниям на другие страны. В марте Рубио, назначенный временным руководителем USAID, заявил, что правительство по итогам проверки прекратило действие свыше 80% программ этого ведомства.