Рейтинг@Mail.ru
"Лавочку пришлось прикрыть". В России узнали, сколько USAID тратила на Киев - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:12 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/usaid-2045739770.html
"Лавочку пришлось прикрыть". В России узнали, сколько USAID тратила на Киев
"Лавочку пришлось прикрыть". В России узнали, сколько USAID тратила на Киев - РИА Новости, 01.10.2025
"Лавочку пришлось прикрыть". В России узнали, сколько USAID тратила на Киев
Российские пранкеры Лексус и Вован пообщались с бывшей главой USAID, экс-послом США в ООН Самантой Пауэр и узнали о том, как организация работала с Киевом,... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T23:12:00+03:00
2025-10-01T23:12:00+03:00
в мире
киев
сша
украина
саманта пауэр
марко рубио
агентство по международному развитию сша
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037952622_0:9:951:543_1920x0_80_0_0_721c135c7a23499222c038368ec26898.jpg
https://ria.ru/20251001/ukraina-2045662442.html
https://ria.ru/20251001/zelenskiy-2045734751.html
киев
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/1b/2037952622_0:0:951:714_1920x0_80_0_0_85f1cc6867185c7e12dc44e2c87fae13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, сша, украина, саманта пауэр, марко рубио, агентство по международному развитию сша, оон
В мире, Киев, США, Украина, Саманта Пауэр, Марко Рубио, Агентство по международному развитию США, ООН
"Лавочку пришлось прикрыть". В России узнали, сколько USAID тратила на Киев

Вован и Лексус выведали у экс-главы USAID Пауэр данные о финансировании Украины

© Фото : USAIDСаманта Пауэр
Саманта Пауэр - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Фото : USAID
Саманта Пауэр. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Российские пранкеры Лексус и Вован пообщались с бывшей главой USAID, экс-послом США в ООН Самантой Пауэр и узнали о том, как организация работала с Киевом, детали они опубликовали в Telegram-канале.
"А с 2022 года, признается Саманта, они ежемесячно перечисляли в Украину по $1,5 млрд наличными! Не отчитываясь перед Конгрессом. Однако, лавочку пришлось прикрыть; выключили даже сайт организации, сокрушается Саманта", — отмечается в посте.
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
"Не было шансов". На Западе сделали парадоксальный вывод об Украине
Вчера, 16:32
Кроме того, от экс-главы USAID удалось узнать информацию о том, что организация работала с Украиной еще с 1992 года.
Она также упомянула о работе с Киевом во время Евромайдана, в том числе о финансировании "независимых" журналистов, программ по учебе молодых политиков в США.
Пауэр признается, что роспуск ведомства стал для нее большим ударом.
В конце августа госсекретарь Марко Рубио сообщил, что агентство США по международному развитию (USAID) официально находится в стадии закрытия. По его словам, с января новая администрация сэкономила налогоплательщикам десятки миллиардов долларов.
Еще в феврале администрация Трампа фактически приостановила деятельность USAID, которое использовалось для реализации американской внешней политики и служило влияниям на другие страны. В марте Рубио, назначенный временным руководителем USAID, заявил, что правительство по итогам проверки прекратило действие свыше 80% программ этого ведомства.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
"Переломный момент". СМИ узнали, до чего Зеленский довел Европу
Вчера, 22:13
 
В миреКиевСШАУкраинаСаманта ПауэрМарко РубиоАгентство по международному развитию СШАООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала