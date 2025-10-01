Рейтинг@Mail.ru
В Черниговской области Украины ввели графики отключений света - РИА Новости, 01.10.2025
22:22 01.10.2025
В Черниговской области Украины ввели графики отключений света
В Черниговской области Украины ввели графики отключений света
В Черниговской области Украины ввели графики отключений света

Линии электропередачи. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Графики отключений света введены в Черниговской области Украины из-за аварии в сети, сообщили в компании "Черниговоблэнерго".
"Ситуация в системе энергоснабжения области мегакритическая… Поражены важные энергетические объекты, что повлекло системную аварию в сети и привело к отключению сразу 307 тысяч потребителей в нескольких районах области. Имеющейся в энергосистеме мощности недостаточно, чтобы запитать сразу всех потребителей, поэтому мы вынуждены прибегнуть к крайним мерам – графику почасового отключения электроснабжения", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Черниговоблэнерго".
В компании уточнили, что графики отключений введены с 20.00 (совпадает с мск) среды.
Во вторник в "Черниговоблэнерго" сообщили о повреждении объекта энергетической инфраструктуры.
Яркая вспышка в небе в Днепропетровске - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В Днепропетровске начались перебои со светом, сообщают СМИ
