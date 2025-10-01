https://ria.ru/20251001/ukraina-2045727264.html
На Украине не понимают суть создания штурмовых войск, сообщил источник
На Украине не понимают суть создания штурмовых войск, сообщил источник - РИА Новости, 01.10.2025
На Украине не понимают суть создания штурмовых войск, сообщил источник
Решения Владимира Зеленского о создании отдельного командования беспилотных систем и штурмовых войск не нашли поддержки на Украине: вопросы вызывают как их...
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Решения Владимира Зеленского о создании отдельного командования беспилотных систем и штурмовых войск не нашли поддержки на Украине: вопросы вызывают как их командующие, так и в целом целесообразность их выделения в отдельные структуры, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Не так давно на Украине
также было принято решение о создании сначала отдельного командования беспилотных систем, а затем и штурмовых войск. Это решение Сырского/Зеленского
де-факто не нашло поддержки даже на Украине. Так, если в системе "беспилотья" украинскую общественность смущает в первую очередь фигура командующего - Бровди (Мадяра), то целесообразность создания штурмовых войск так и осталась для большинства загадкой", - сказал собеседник агентства.
Никто не смог даже ответить на вопрос об их отличии от уже существующих десантно-штурмовых войск, добавил он.
"Напрашивается вывод, что украинское военно-политическое руководство предприняло эти действия также с целью увеличения командных должностей для лояльных Зеленскому ВСУ
шников", - сказал представитель силовых структур.
В конце сентября Зеленский заявил о создании штурмовых войск как отдельного вида войск ВСУ, а в июне заявил о назначении командира подразделения БПЛА ВСУ "Птицы Мадьяра" Роберта Бровди с позывным "Мадьяр" командующим сил беспилотных систем Украины.