На Украине не понимают суть создания штурмовых войск, сообщил источник

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Решения Владимира Зеленского о создании отдельного командования беспилотных систем и штурмовых войск не нашли поддержки на Украине: вопросы вызывают как их командующие, так и в целом целесообразность их выделения в отдельные структуры, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"Не так давно на Украине также было принято решение о создании сначала отдельного командования беспилотных систем, а затем и штурмовых войск. Это решение Сырского/ Зеленского де-факто не нашло поддержки даже на Украине. Так, если в системе "беспилотья" украинскую общественность смущает в первую очередь фигура командующего - Бровди (Мадяра), то целесообразность создания штурмовых войск так и осталась для большинства загадкой", - сказал собеседник агентства.

Никто не смог даже ответить на вопрос об их отличии от уже существующих десантно-штурмовых войск, добавил он.

"Напрашивается вывод, что украинское военно-политическое руководство предприняло эти действия также с целью увеличения командных должностей для лояльных Зеленскому ВСУ шников", - сказал представитель силовых структур.