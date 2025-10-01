Рейтинг@Mail.ru
В Болгарии призвали усилить контроль над украинскими беженцами
19:45 01.10.2025
В Болгарии призвали усилить контроль над украинскими беженцами
Правящая партия Болгарии "Есть такой народ" (ЕТН) призвала усилить контроль над деятельностью украинских беженцев в стране, сообщает Болгарское национальное... РИА Новости, 01.10.2025
В Болгарии призвали усилить контроль над украинскими беженцами

© Flickr / Alex Lovell-TroyФлаг Болгарии
Флаг Болгарии
© Flickr / Alex Lovell-Troy
Флаг Болгарии. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Правящая партия Болгарии "Есть такой народ" (ЕТН) призвала усилить контроль над деятельностью украинских беженцев в стране, сообщает Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на декларацию партии.
"Правящая партия "Есть такой народ" настояла с декларацией в парламенте на том, чтобы правительство приняло меры по реальной интеграции украинских беженцев в страну. Партия настаивает на том, чтобы полиция усилила контроль над страхованием автомобилей с иностранной регистрацией и наказывала за любое нарушение", - говорится в сообщении БНР.
По его данным, партия хочет, чтобы контрольные органы "проверяли всю нерегулируемую коммерческую деятельность", а также в течение нескольких дней представляли отчет о расходовании государственных средств на беженцев.
"Потому что солидарность не означает отсутствие контроля, а помощь не означает беззаконие", - приводит БНР выдержку из декларации.
В декларации партия также отмечает, что "вместо интеграции и включения в общество украинских беженцев" в стране наблюдаются "закрытые сообщества, которые работают в серой экономике, в то время как болгарский предприниматель проходит сложные юридические процедуры".
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
"Не было шансов". На Западе сделали парадоксальный вывод об Украине
Вчера, 16:32
 
