В Болгарии призвали усилить контроль над украинскими беженцами

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Правящая партия Болгарии "Есть такой народ" (ЕТН) призвала усилить контроль над деятельностью украинских беженцев в стране, сообщает Болгарское национальное радио (БНР) со ссылкой на декларацию партии.

"Правящая партия "Есть такой народ" настояла с декларацией в парламенте на том, чтобы правительство приняло меры по реальной интеграции украинских беженцев в страну. Партия настаивает на том, чтобы полиция усилила контроль над страхованием автомобилей с иностранной регистрацией и наказывала за любое нарушение", - говорится в сообщении БНР.

По его данным, партия хочет, чтобы контрольные органы "проверяли всю нерегулируемую коммерческую деятельность", а также в течение нескольких дней представляли отчет о расходовании государственных средств на беженцев.

"Потому что солидарность не означает отсутствие контроля, а помощь не означает беззаконие", - приводит БНР выдержку из декларации.