"Прячутся в подвалах". В Раде запаниковали из-за происходящего на Украине

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Украинские населенные пункты находятся в плачевном положении из-за действий сотрудников военкоматов, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram, комментируя кадры силовой мобилизации в селе Кут в Черновицкой области.
"Люди прячутся в подвалах, погребах, устраивают тайные комнаты в домах и сараях", —подчеркнул он.
По словам Дмитрука, украинские села вымирают из-за рейдов, которые проводят работники военкоматов, чтобы забрать "последних мужчин". Депутат заявил, что спастись от мобилизации удается немногим.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах. На записях видно применение силы и избиения задержанных. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. Он отметил, что военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.