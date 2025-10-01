Рейтинг@Mail.ru
"Прячутся в подвалах". В Раде запаниковали из-за происходящего на Украине
19:34 01.10.2025
"Прячутся в подвалах". В Раде запаниковали из-за происходящего на Украине
"Прячутся в подвалах". В Раде запаниковали из-за происходящего на Украине - РИА Новости, 01.10.2025
"Прячутся в подвалах". В Раде запаниковали из-за происходящего на Украине
Украинские населенные пункты находятся в плачевном положении из-за действий сотрудников военкоматов, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram,... РИА Новости, 01.10.2025
в мире
украина
черновицкая область
артем дмитрук
дмитрий лубинец
верховная рада украины
telegram
вооруженные силы украины
украина
черновицкая область
в мире, украина, черновицкая область, артем дмитрук, дмитрий лубинец, верховная рада украины, telegram, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Черновицкая область, Артем Дмитрук, Дмитрий Лубинец, Верховная Рада Украины, Telegram, Вооруженные силы Украины
"Прячутся в подвалах". В Раде запаниковали из-за происходящего на Украине

Дмитрук: из-за силовой мобилизации на Украине вымирают целые села

© AP Photo / Alex BabenkoВоеннослужащий подразделения ВСУ поднимает украинский флаг над ранее разрушенным зданием
Военнослужащий подразделения ВСУ поднимает украинский флаг над ранее разрушенным зданием - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Alex Babenko
Военнослужащий подразделения ВСУ поднимает украинский флаг над ранее разрушенным зданием. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Украинские населенные пункты находятся в плачевном положении из-за действий сотрудников военкоматов, заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук в Telegram, комментируя кадры силовой мобилизации в селе Кут в Черновицкой области.
"Люди прячутся в подвалах, погребах, устраивают тайные комнаты в домах и сараях", подчеркнул он.
Британские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
СМИ узнали, что случилось в Британии из-за страха перед Россией
Вчера, 17:48
По словам Дмитрука, украинские села вымирают из-за рейдов, которые проводят работники военкоматов, чтобы забрать "последних мужчин". Депутат заявил, что спастись от мобилизации удается немногим.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители ТЦК увозят мужчин в микроавтобусах. На записях видно применение силы и избиения задержанных. При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. Он отметил, что военкомы злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
"Не было шансов". На Западе сделали парадоксальный вывод об Украине
Вчера, 16:32
 
В миреУкраинаЧерновицкая областьАртем ДмитрукДмитрий ЛубинецВерховная Рада УкраиныTelegramВооруженные силы Украины
 
 
