Макрон назвал слабостью отказ США отправлять на Украину солдат - РИА Новости, 01.10.2025
19:33 01.10.2025
Макрон назвал слабостью отказ США отправлять на Украину солдат
Макрон назвал слабостью отказ США отправлять на Украину солдат - РИА Новости, 01.10.2025
Макрон назвал слабостью отказ США отправлять на Украину солдат
Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung назвал "слабостью" отказ властей США перебросить на Украину... РИА Новости, 01.10.2025
в мире
украина
сша
россия
эммануэль макрон
сергей лавров
нато
украина
сша
россия
В мире, Украина, США, Россия, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, НАТО
Макрон назвал слабостью отказ США отправлять на Украину солдат

Макрон назвал слабостью отказ властей США перебросить на Украину военных

БЕРЛИН, 1 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung назвал "слабостью" отказ властей США перебросить на Украину военных.
"Уже весной 2022 года наши американские партнёры заявили, что не будут направлять солдат (на Украину, прим. ред.). Мы неоднократно говорили Москве, чего мы делать не будем. Это признак слабости", - подчеркнул он.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В связи с этим Макрон привёл термин "стратегическая неоднозначность".
"Нам нужно уменьшить нашу зависимость, особенно от американцев", - добавил он.
Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал ранее, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Также он заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
В миреУкраинаСШАРоссияЭммануэль МакронСергей ЛавровНАТО
 
 
