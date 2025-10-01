Макрон назвал слабостью отказ США отправлять на Украину солдат

БЕРЛИН, 1 окт - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью немецкому изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung назвал "слабостью" отказ властей США перебросить на Украину военных.
В связи с этим Макрон привёл термин "стратегическая неоднозначность".
"Нам нужно уменьшить нашу зависимость, особенно от американцев", - добавил он.
Глава МИД РФ Сергей Лавров констатировал ранее, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.
Также он заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие киевскому режиму. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Киева оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект.
