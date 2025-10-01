Рейтинг@Mail.ru
"Не было шансов". На Западе сделали парадоксальный вывод об Украине - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:32 01.10.2025 (обновлено: 16:58 01.10.2025)
https://ria.ru/20251001/ukraina-2045662442.html
"Не было шансов". На Западе сделали парадоксальный вывод об Украине
"Не было шансов". На Западе сделали парадоксальный вывод об Украине - РИА Новости, 01.10.2025
"Не было шансов". На Западе сделали парадоксальный вывод об Украине
Стратегия Украины в конфликте с Россией выглядит несостоятельной из-за ее же политики, заявил журналист Томас Фази в соцсети X. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T16:32:00+03:00
2025-10-01T16:58:00+03:00
в мире
россия
киев
украина
сергей лавров
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238542_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_05f8eb368e6f474bf177d0109ede7676.jpg
https://ria.ru/20251001/tramp-2045568698.html
https://ria.ru/20251001/poterya-2045577690.html
россия
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/13/2036238542_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_9bd34ad5d8eaa56e1ac86063aed4214a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, киев, украина, сергей лавров, владимир зеленский
В мире, Россия, Киев, Украина, Сергей Лавров, Владимир Зеленский
"Не было шансов". На Западе сделали парадоксальный вывод об Украине

Фази: украинская стратегия победы любой ценой абсурдна и несостоятельна

© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский после встречи с Дональдом Трампом и европейскими лидерами в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Стратегия Украины в конфликте с Россией выглядит несостоятельной из-за ее же политики, заявил журналист Томас Фази в соцсети X.
"Есть крайне важный вопрос <…>, который делает украинскую стратегию победы любой ценой донельзя абсурдной. Дело в том, что даже если бы у Киева был шанс вернуть территории, это имело бы мало смысла со стратегической точки зрения", отметил журналист.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
"Дал пощечину": на Западе раскрыли смысл заявления Трампа об Украине
10:13
Фази подчеркнул, что у Киева "никогда не было реальных шансов", которые позволили бы заново занять территории, подконтрольные России. Более того, националистическая стратегия, развивающаяся на Украине с 2014 года, также противоречит этим стремлениям, отметил он. Журналист добавил, что эта концепция в целом самоубийственна для Киева.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли в конце сентября 2022 года. В МИД подчеркивали, что территориальное устройство страны закреплено в Конституции и не подлежит обсуждению. Путин в начале этого месяца заявил, что Москва никогда не ставила вопрос предоставления гарантий безопасности Киеву в обмен на территории.
По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия готова обсуждать политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах. При этом украинская сторона так и не ответила на предложение создать рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое на переговорах в Стамбуле. Кроме того, Владимир Зеленский отверг приглашение российского лидера приехать в Москву для переговоров.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
"Свернут программу": в США сообщили плохие новости Зеленскому
10:54
 
В миреРоссияКиевУкраинаСергей ЛавровВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала