МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Стратегия Украины в конфликте с Россией выглядит несостоятельной из-за ее же политики, заявил журналист Томас Фази в соцсети X.
"Есть крайне важный вопрос <…>, который делает украинскую стратегию победы любой ценой донельзя абсурдной. Дело в том, что даже если бы у Киева был шанс вернуть территории, это имело бы мало смысла со стратегической точки зрения", — отметил журналист.
Фази подчеркнул, что у Киева "никогда не было реальных шансов", которые позволили бы заново занять территории, подконтрольные России. Более того, националистическая стратегия, развивающаяся на Украине с 2014 года, также противоречит этим стремлениям, отметил он. Журналист добавил, что эта концепция в целом самоубийственна для Киева.
Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России прошли в конце сентября 2022 года. В МИД подчеркивали, что территориальное устройство страны закреплено в Конституции и не подлежит обсуждению. Путин в начале этого месяца заявил, что Москва никогда не ставила вопрос предоставления гарантий безопасности Киеву в обмен на территории.
По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия готова обсуждать политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах. При этом украинская сторона так и не ответила на предложение создать рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое на переговорах в Стамбуле. Кроме того, Владимир Зеленский отверг приглашение российского лидера приехать в Москву для переговоров.