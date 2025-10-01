Рейтинг@Mail.ru
Украина подписала соглашение с ЕИБ на кредит на закупку газа - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:51 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/ukraina-2045653408.html
Украина подписала соглашение с ЕИБ на кредит на закупку газа
Украина подписала соглашение с ЕИБ на кредит на закупку газа - РИА Новости, 01.10.2025
Украина подписала соглашение с ЕИБ на кредит на закупку газа
Украина подписала соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на кредит на сумму 300 миллионов евро для закупки газа, сообщили в среду в компании... РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T15:51:00+03:00
2025-10-01T15:51:00+03:00
экономика
украина
юрий продан
нафтогаз украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156060/03/1560600315_66:0:2000:1088_1920x0_80_0_0_d5528acb6e30aeb5852870ad3233818c.jpg
https://ria.ru/20250909/frolov-2040517478.html
https://ria.ru/20251001/ukraina-2045516589.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156060/03/1560600315_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_0c37a7f67abdb7e18f2c3cf7e984f3e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, украина, юрий продан, нафтогаз украины
Экономика, Украина, Юрий Продан, Нафтогаз Украины
Украина подписала соглашение с ЕИБ на кредит на закупку газа

"Нафтогаз" подписал соглашение с ЕИБ на кредит на 300 млн евро для закупки газа

© Фото : Сергей СтаростенкоОфис компании "Нафтогаз" в Киеве
Офис компании Нафтогаз в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© Фото : Сергей Старостенко
Офис компании "Нафтогаз" в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Украина подписала соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на кредит на сумму 300 миллионов евро для закупки газа, сообщили в среду в компании "Нафтогаз Украины".
"Группа "Нафтогаз" подписала кредитное соглашение с ЕИБ на 300 миллионов евро. Средства пойдут на закупку газа для формирования запасов и стабильного прохождения зимы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Нафтогаза".
Предупреждающий знак на территории дожимной компрессорной станции в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Шоковая заморозка: на Украине объявили о катастрофе
9 сентября, 08:00
Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан в сентябре заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами.
Депутат Рады Алексей Кучеренко 9 июня заявил, что Украина рискует столкнуться с реальным дефицитом газа уже этой зимой, для прохождения отопительного сезона не хватает около 10 миллиардов кубометров топлива.
Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода (ОЗП), на это потребуется около 2 миллиардов евро.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Трамп подарил Украину полякам
08:00
 
ЭкономикаУкраинаЮрий ПроданНафтогаз Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала