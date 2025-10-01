https://ria.ru/20251001/ukraina-2045653408.html
Украина подписала соглашение с ЕИБ на кредит на закупку газа
Украина подписала соглашение с ЕИБ на кредит на закупку газа - РИА Новости, 01.10.2025
Украина подписала соглашение с ЕИБ на кредит на закупку газа
Украина подписала соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на кредит на сумму 300 миллионов евро для закупки газа, сообщили в среду в компании...
украина
Украина подписала соглашение с ЕИБ на кредит на закупку газа
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Украина подписала соглашение с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на кредит на сумму 300 миллионов евро для закупки газа, сообщили в среду в компании "Нафтогаз Украины".
"Группа "Нафтогаз
" подписала кредитное соглашение с ЕИБ на 300 миллионов евро. Средства пойдут на закупку газа для формирования запасов и стабильного прохождения зимы", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале
"Нафтогаза".
Экс-министр энергетики Украины Юрий Продан
в сентябре заявил, что предстоящая зима для граждан страны будет гораздо сложнее предыдущей, и призвал их уезжать жить на дачи, где есть возможность обогреваться дровами.
Депутат Рады Алексей Кучеренко 9 июня заявил, что Украина рискует столкнуться с реальным дефицитом газа уже этой зимой, для прохождения отопительного сезона не хватает около 10 миллиардов кубометров топлива.
Украинская версия журнала Forbes 3 апреля сообщала, что "Нафтогаз Украины" планирует импортировать 4,5 миллиарда кубометров газа для прохождения следующего осенне-зимнего периода (ОЗП), на это потребуется около 2 миллиардов евро.