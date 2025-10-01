Рейтинг@Mail.ru
WSJ: Украине не хватает денег производить ракеты "Фламинго" - РИА Новости, 01.10.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:30 01.10.2025
WSJ: Украине не хватает денег производить ракеты "Фламинго"
WSJ: Украине не хватает денег производить ракеты "Фламинго"
© AP Photo / Efrem LukatskyРабочие осматривают ракету "Фламинго" на заводе на Украине
Рабочие осматривают ракету Фламинго на заводе на Украине - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Рабочие осматривают ракету "Фламинго" на заводе на Украине. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Украина не обладает финансами для производства достаточного количества дальнобойных ракет "Фламинго", поэтому "новое оружие" не сможет поменять ход конфликта, как и то вооружение, что Украине передавали раньше партнеры, сообщила газета Wall Street Journal.
Издание подчеркнуло, что крупный размер ракеты делает ее легкой целью для уничтожения, так что они могут быть эффективны только при запуске скопом, что украинское производство обеспечить не может.
"Уже некоторое время проблемой для Киева является то, что у них нет денег производить их (ракеты "Фламинго" - ред.)… "Фламинго" вряд ли сама по себе изменит ход конфликта. Storm Shadow (британская крылатая ракета воздушного базирования- ред.) должна была поменять ход конфликта... но точно его не поменяла. Потом (американский истребитель - ред.) F-16 должен был постараться поменять ход конфликта, но особо ничего не достиг. Так что особо и нет чего-то, что может поменять ход конфликта", - говорится в сообщении.
Издание отмечает, что производители на Украине хотели бы создать 200 ракет к концу октября, однако эксперты высказывают сомнения, а дыры в бюджете не позволяют это сделать.
Ранее Владимир Зеленский утверждал, что массовое производство дальнобойной ракеты "Фламинго" с заявленным радиусом действия до трех тысяч километров ожидается к началу следующего года.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
