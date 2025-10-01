Рейтинг@Mail.ru
Президент Румынии заявил о несоответствии агросектора Украины стандартам ЕС - РИА Новости, 01.10.2025
13:34 01.10.2025
Президент Румынии заявил о несоответствии агросектора Украины стандартам ЕС
Президент Румынии заявил о несоответствии агросектора Украины стандартам ЕС
Президент Румынии заявил о несоответствии агросектора Украины стандартам ЕС

Президент Румынии Дан: украинский сельхозсектор не соответствует стандартам ЕС

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Украинский сельскохозяйственный сектор не соответствует стандартам Евросоюза, может дестабилизировать существующие в организации механизмы в случае вступления в него, заявил президент Румынии Никушор Дан.
"На Украине значительный сельскохозяйственный сектор, которые дестабилизирует существующие механизмы... Украина на данный момент не соответствует стандартам, которых мы придерживаемся в отношении сельскохозяйственного сектора в Евросоюзе", - отметил он в интервью телеканалу Euronews.
По словам Дана, в ЕС обсуждают, следует ли предоставлять Украине особый статус, чтобы она могла продолжить экспортировать продукцию в неевропейские страны.
Евросоюз с 6 июня прекратил действие решения о полной либерализации торговли с Украиной, которое было принято в 2022 году, и восстановил квоты на украинские товары.
В конце мая представитель Еврокомиссии сообщил журналистам в Брюсселе, что ЕС решил не продлевать беспошлинный ввоз украинской сельхозпродукции. По его словам, страны ЕС утвердили меры переходного периода. Это означает, что в течение оставшихся месяцев 2025 года для Украины будут действовать тарифные квоты, рассчитанные на весь год.
ЕС в 2022 году ввел свободный беспошлинный ввоз в страны союза товаров с Украины. Однако из-за бесконтрольных поставок украинской сельхозпродукции и проблем со сбытом у европейских фермеров, особенно в приграничных с Украиной странах, Еврокомиссия в 2024 году установила квоты для семи наиболее "чувствительных" товаров (яйца, мясо птицы, сахар, овес, кукуруза, крупы, мед). На это решение повлияли протесты фермеров, которые, в том числе, блокировали пограничные пункты на границе с Украиной.
По сообщениям СМИ, Украина хотела продления льготных условий для продолжения беспошлинных поставок, но стороны не смогли достичь соглашения в срок.
По данным Еврокомиссии, за время действия льготного режима Украина значительно нарастила поставки своей продукции в страны ЕС. В частности, если в сезоне 2021-2022 Украина экспортировала в ЕС 40 тысяч тонн сахара, то в сезоне 2023-2024 этот показатель увеличился до 500 тысяч тонн.
Заголовок открываемого материала