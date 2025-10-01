Песков ответил на вопрос о предпосылках для встречи Путина и Зеленского

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Контакты на высшем уровне не могут быть самоцелью, они никак не помогут комплексно решить конфликт, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сами по себе контакты на высшем уровне не могут быть самоцелью, ибо они никак не помогут решить такую комплексную и сложную проблему", - ответил Песков.