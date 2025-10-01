Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало об ударах по объектам энергетики Украины
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:16 01.10.2025 (обновлено: 12:51 01.10.2025)
Минобороны рассказало об ударах по объектам энергетики Украины
Минобороны рассказало об ударах по объектам энергетики Украины - РИА Новости, 01.10.2025
Минобороны рассказало об ударах по объектам энергетики Украины
Российские войска атаковали объекты украинской энергетики, обслуживающие ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 01.10.2025
специальная военная операция на украине
россия
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
россия
украина
Минобороны рассказало об ударах по объектам энергетики Украины

Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал"
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой Кинжал
Многоцелевой истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой "Кинжал". Архивное фото
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Российские войска атаковали объекты украинской энергетики, обслуживающие ВСУ, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил <...> нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины", — говорится в сводке.
Украинский пожарный
ВС России поразили судоремонтный завод под Одессой
09:05
09:05
Другие пораженные цели:
  • цех производства десантных катеров;
  • место запуска беспилотников большой дальности;
  • пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 134 районах.
Минувшей ночью воздушную тревогу объявляли в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Одесской областях.
В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары исключительно по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
