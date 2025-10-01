Минобороны рассказало об ударах по объектам энергетики Украины

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Российские войска атаковали объекты украинской энергетики, обслуживающие ВСУ, сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил <...> нанесено поражение объектам энергетики, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины", — говорится в сводке.
Другие пораженные цели:
- цех производства десантных катеров;
- место запуска беспилотников большой дальности;
- пункты временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 134 районах.
Минувшей ночью воздушную тревогу объявляли в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Харьковской, Сумской, Одесской областях.
В ответ на атаки по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары исключительно по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
