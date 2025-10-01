Рейтинг@Mail.ru
На Западе сообщили плохие новости после требования Зеленского к Трампу
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:22 01.10.2025 (обновлено: 12:08 01.10.2025)
На Западе сообщили плохие новости после требования Зеленского к Трампу
На Западе сообщили плохие новости после требования Зеленского к Трампу - РИА Новости, 01.10.2025
На Западе сообщили плохие новости после требования Зеленского к Трампу
Украина не сможет воспользоваться американскими ракетами "Томагавк", о которых Владимир Зеленский попросил США, пишет Responsible Statecrft. "Украина не имеет... РИА Новости, 01.10.2025
специальная военная операция на украине
в мире
сша
владимир зеленский
украина
дональд трамп
сша
украина
На Западе сообщили плохие новости после требования Зеленского к Трампу

RS: Украина не сможет воспользоваться ракетами Томагавк

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Украина не сможет воспользоваться американскими ракетами "Томагавк", о которых Владимир Зеленский попросил США, пишет Responsible Statecrft.

"Украина не имеет возможности запускать ракеты "Томагавк", а американские запасы этого оружия и систем его доставки слишком малы и слишком ценны, чтобы Пентагон согласился с ними расстаться", — говорится в публикации.
Канцлер Германии Фридрих Мерц и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Мерц и фон дер Ляйен поругались из-за Украины и ЕС, пишет Bloomberg
08:39
При этом предоставление Киеву возможностей, способных наносить удары глубоко по территории России, создает огромный риск, особенно с учетом того, что применение этих ракет потребует от США помощи в разведке и нацеливании, добавляет RS.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявлял телеканалу Fox News, что администрация президента США Дональда Трампа обсуждает возможную поставку крылатых ракет "Томагавк" Украине, однако финальное решение остается за американским лидером.

Западные СМИ ранее сообщали, что Зеленский запросил у главы Белого дома ракеты Tomahawk. США ранее ограничивали поставки таких систем, опасаясь эскалации и учитывая ограниченность своих собственных арсеналов. Дальность полета этих ракет составляет до 1,6 тысячи километров, что, как указывают СМИ, позволяет им достигать целей глубоко на территории России, включая Москву.
Украинские военнослужащие
На Западе выступили с призывом по Украине после слов Орбана
09:52
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАВладимир ЗеленскийУкраинаДональд Трамп
 
 
