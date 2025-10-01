Рейтинг@Mail.ru
"Просто смешно": во Франции раскритиковали заявление Зеленского - РИА Новости, 01.10.2025
07:19 01.10.2025
"Просто смешно": во Франции раскритиковали заявление Зеленского
"Просто смешно": во Франции раскритиковали заявление Зеленского - РИА Новости, 01.10.2025
"Просто смешно": во Франции раскритиковали заявление Зеленского
Владимир Зеленский, обвиняя Россию в инцидентах с беспилотниками в Европе, пытается скрыть отчаяние из-за неспособности изменить ситуацию на фронте, такое... РИА Новости, 01.10.2025
в мире
россия
европа
франция
владимир зеленский
сергей лавров
флориан филиппо
нато
россия
европа
франция
в мире, россия, европа, франция, владимир зеленский, сергей лавров, флориан филиппо, нато, патриот, евросоюз
В мире, Россия, Европа, Франция, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Флориан Филиппо, НАТО, Патриот, Евросоюз
"Просто смешно": во Франции раскритиковали заявление Зеленского

Филиппо: Зеленский пытается скрыть отчаяние, обвиняя Россию в полетах БПЛА в ЕС

© AP Photo / Jacquelyn MartinВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский, обвиняя Россию в инцидентах с беспилотниками в Европе, пытается скрыть отчаяние из-за неспособности изменить ситуацию на фронте, такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо своем YouTube-канале.
"Он (Зеленский. — Прим. Ред.), получив "данные" разведки, объявляет, что, конечно же, все знает. Датчане говорят, что не знают, немцы говорят, что не знают, французы тоже, и только он все знает. Это просто смешно", — сказал он.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
"Катастрофическая идея". На Западе отреагировали на новый план Зеленского
Вчера, 16:32
По словам Филиппо, действия Зеленского напоминают истерию, потому что вместо фактов на первое место выходят некие ничем не подтвержденные данные о якобы российских беспилотниках.
Вчера пресс-бюро Службы внешней разведки предупредило, что украинские власти готовят новую резонансную провокацию для втягивания НАТО в противостояние с Россией.
В субботу Нидерланды, Литва и Норвегия заявили о замеченных в их воздушном пространстве беспилотниках, не представив никаких подробностей. При этом правоохранительные органы Амстердама впоследствии допустили, что за БПЛА могли принять воздушный шар.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с сообщениями о дронах в Европе, пояснил, что Москва не направляет ракеты и беспилотники на объекты в государствах ЕС и странах НАТО.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
"Хочет в бойню": в Киеве обратились к Зеленскому после слов о "Томагавках"
Вчера, 06:30
 
В миреРоссияЕвропаФранцияВладимир ЗеленскийСергей ЛавровФлориан ФилиппоНАТОПатриотЕвросоюз
 
 
