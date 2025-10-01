"Просто смешно": во Франции раскритиковали заявление Зеленского

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Владимир Зеленский, обвиняя Россию в инцидентах с беспилотниками в Европе, пытается скрыть отчаяние из-за неспособности изменить ситуацию на фронте, такое мнение выразил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо своем YouTube-канале.
"Он (Зеленский. — Прим. Ред.), получив "данные" разведки, объявляет, что, конечно же, все знает. Датчане говорят, что не знают, немцы говорят, что не знают, французы тоже, и только он все знает. Это просто смешно", — сказал он.
По словам Филиппо, действия Зеленского напоминают истерию, потому что вместо фактов на первое место выходят некие ничем не подтвержденные данные о якобы российских беспилотниках.
В субботу Нидерланды, Литва и Норвегия заявили о замеченных в их воздушном пространстве беспилотниках, не представив никаких подробностей. При этом правоохранительные органы Амстердама впоследствии допустили, что за БПЛА могли принять воздушный шар.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя ситуацию с сообщениями о дронах в Европе, пояснил, что Москва не направляет ракеты и беспилотники на объекты в государствах ЕС и странах НАТО.