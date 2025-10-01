Украинцы распродают поставленные Норвегией арктические сухпайки

МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Украинцы распродают на сайте объявлений арктические сухпайки из военной помощи от Норвегии, выяснило РИА Новости.

Так, на украинском сайте объявлений предлагают купить норвежские арктические сухпайки. На упаковке товара указано, что он предназначен для питания в экстремальных условиях. Большинство таких продуктовых наборов произведено норвежской компанией Drytech AS. На сайте одного из интернет-магазинов уточняется, что комплекс разработан специально для арктического холодного климата.

Согласно данным на упаковке, калорийность рациона составляет 1300 килокалорий. В меню одного из таких сухпайков входит паста с прованскими травами, цельнозерновой хлеб, энергетический батончик, сухофрукты, энергетический напиток и печеночный паштет. Автор одного из объявлений отмечает, что это "самый передовой сухпаек Европы , одобренный НАТО ".

Также есть объявление о продаже аварийного рациона питания Seven Oceans, который произведен норвежской компанией GC Rieber. В описании объявления указано, что в состав Seven Oceans входят девять батончиков, состоящих из пшеничной муки, витаминов, растительных жиров и сахара. Калорийность составляет 2500 килокалорий. Его рекомендуют сразу жевать и запивать водой или молоком.