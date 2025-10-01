Рейтинг@Mail.ru
Украинцы распродают поставленные Норвегией арктические сухпайки - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:43 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/ukraina-2045545759.html
Украинцы распродают поставленные Норвегией арктические сухпайки
Украинцы распродают поставленные Норвегией арктические сухпайки - РИА Новости, 01.10.2025
Украинцы распродают поставленные Норвегией арктические сухпайки
Украинцы распродают на сайте объявлений арктические сухпайки из военной помощи от Норвегии, выяснило РИА Новости. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T05:43:00+03:00
2025-10-01T05:43:00+03:00
норвегия
европа
украина
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7e8c3a38514867ff1a73277545702392.jpg
https://ria.ru/20250927/ukraintsy-2044734516.html
https://ria.ru/20250923/ukraina-2043652851.html
норвегия
европа
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/01/1761648497_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3dea4c005ad1f478be6321cb2688ebec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
норвегия, европа, украина, нато
Норвегия, Европа, Украина, НАТО
Украинцы распродают поставленные Норвегией арктические сухпайки

Украинцы на сайтах объявлений продают норвежские арктические сухпайки

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Украинцы распродают на сайте объявлений арктические сухпайки из военной помощи от Норвегии, выяснило РИА Новости.
Так, на украинском сайте объявлений предлагают купить норвежские арктические сухпайки. На упаковке товара указано, что он предназначен для питания в экстремальных условиях. Большинство таких продуктовых наборов произведено норвежской компанией Drytech AS. На сайте одного из интернет-магазинов уточняется, что комплекс разработан специально для арктического холодного климата.
Улица Крещатик в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.09.2025
Украинцы распродают в интернете эстонские сухпайки
27 сентября, 03:46
Согласно данным на упаковке, калорийность рациона составляет 1300 килокалорий. В меню одного из таких сухпайков входит паста с прованскими травами, цельнозерновой хлеб, энергетический батончик, сухофрукты, энергетический напиток и печеночный паштет. Автор одного из объявлений отмечает, что это "самый передовой сухпаек Европы, одобренный НАТО".
Также есть объявление о продаже аварийного рациона питания Seven Oceans, который произведен норвежской компанией GC Rieber. В описании объявления указано, что в состав Seven Oceans входят девять батончиков, состоящих из пшеничной муки, витаминов, растительных жиров и сахара. Калорийность составляет 2500 килокалорий. Его рекомендуют сразу жевать и запивать водой или молоком.
Ранее, как выяснило РИА Новости, случаи продажи украинцами иностранной военной и гуманитарной помощи, включая каски, форму и сухпайки, предоставленные Украине странами НАТО, уже фиксировались в интернете. В частности, речь шла про американские, французские, эстонские, шведские, польские сухпайки, комплекты новой формы австрийской армии, противогазы, офицерскую канцелярию, канадские шлемы, даже литературу стран НАТО.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 23.09.2025
Украинцы распродают зимнюю экипировку НАТО
23 сентября, 05:33
 
НорвегияЕвропаУкраинаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала