"Это катастрофа": в Киеве сделали заявление из-за ситуации в США

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Шатдаун правительства США может привести к сокращению военной помощи Киеву и прекращению поставок оружия, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
По словам эксперта, у Зеленского и без того довольно мало поддержки среди американцев, а возможный шатдаун рискует и вовсе оборвать отношения между Киевом и Вашингтоном.
"У Зеленского никакой поддержки. Штаты не пойдут (Помогать. — Прим. Ред.), никакие Томагавки не дадут и будут заниматься своим регионом или Венесуэлой, но никак не Украиной", — пояснил Соскин.
Сенат США во вторник не смог принять законопроекты о продолжении финансирования от обеих партий. После этого Белый дом ранее предписал правительственным учреждениям готовиться к прекращению работы.
Новый финансовый год в США 1 октября начинается, таким образом, в условиях отсутствующего бюджета. В том случае, если на Капитолийском холме не успеют принять по меньшей мере временную резолюцию о продолжении финансирования правительства на короткий срок, федеральные ведомства рискуют закрыться на неопределенное время.
В истории США самый продолжительный шатдаун длился 35 дней и пришелся также на администрацию Дональда Трампа во время его первого президентского срока. С учетом того, что обе палаты конгресса находятся под контролем Республиканской партии, риск прекращения работы правительства может быть не столь высок, но в условиях минимального перевеса в голосах и отсутствия полного внутрипартийного единства он все равно сохраняется.