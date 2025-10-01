Рейтинг@Mail.ru
"Это катастрофа": в Киеве сделали заявление из-за ситуации в США
01.10.2025
"Это катастрофа": в Киеве сделали заявление из-за ситуации в США
в мире
сша
киев
америка
олег соскин
леонид кучма
дональд трамп
"Это катастрофа": в Киеве сделали заявление из-за ситуации в США

Соскин: шатдаун в США может привести к сокращению помощи Киеву

© AP Photo / Vadim GhirdaФлаги США и Украины
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Флаги США и Украины. Архивное фото
МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Шатдаун правительства США может привести к сокращению военной помощи Киеву и прекращению поставок оружия, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.
"По сути, это катастрофа. И Зеленский ничего с этим не может сделать, как и его окружение. Все, кого он набрал, зависят от США, поэтому с этой неразберихой в Америке наступает тяжелый период (Для Украины. — Прим. Ред.)", — сказал он.
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Шатдаун в США стал неизбежен
04:10
По словам эксперта, у Зеленского и без того довольно мало поддержки среди американцев, а возможный шатдаун рискует и вовсе оборвать отношения между Киевом и Вашингтоном.
"У Зеленского никакой поддержки. Штаты не пойдут (Помогать. — Прим. Ред.), никакие Томагавки не дадут и будут заниматься своим регионом или Венесуэлой, но никак не Украиной", — пояснил Соскин.
Сенат США во вторник не смог принять законопроекты о продолжении финансирования от обеих партий. После этого Белый дом ранее предписал правительственным учреждениям готовиться к прекращению работы.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Трамп обвинил демократов в нежелании меняться на фоне скорого шатдауна
Вчера, 16:12
Новый финансовый год в США 1 октября начинается, таким образом, в условиях отсутствующего бюджета. В том случае, если на Капитолийском холме не успеют принять по меньшей мере временную резолюцию о продолжении финансирования правительства на короткий срок, федеральные ведомства рискуют закрыться на неопределенное время.
В истории США самый продолжительный шатдаун длился 35 дней и пришелся также на администрацию Дональда Трампа во время его первого президентского срока. С учетом того, что обе палаты конгресса находятся под контролем Республиканской партии, риск прекращения работы правительства может быть не столь высок, но в условиях минимального перевеса в голосах и отсутствия полного внутрипартийного единства он все равно сохраняется.
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Правительственным учреждениям США предписали готовиться к шатдауну
03:46
 
В мире, США, Киев, Америка, Олег Соскин, Леонид Кучма, Дональд Трамп
 
 
