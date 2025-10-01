"Это катастрофа": в Киеве сделали заявление из-за ситуации в США

МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Шатдаун правительства США может привести к сокращению военной помощи Киеву и прекращению поставок оружия, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Сенат США во вторник не смог принять законопроекты о продолжении финансирования от обеих партий. После этого Белый дом ранее предписал правительственным учреждениям готовиться к прекращению работы.

Новый финансовый год в США 1 октября начинается, таким образом, в условиях отсутствующего бюджета. В том случае, если на Капитолийском холме не успеют принять по меньшей мере временную резолюцию о продолжении финансирования правительства на короткий срок, федеральные ведомства рискуют закрыться на неопределенное время.