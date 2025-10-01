Рейтинг@Mail.ru
Трамп подарил Украину полякам
08:00 01.10.2025 (обновлено: 08:02 01.10.2025)
Трамп подарил Украину полякам
аналитика, украина, киев, польша, дональд трамп, воздушно-космические силы россии, дональд туск, виктор орбан, укрнафта
Аналитика, Украина, Киев, Польша, Дональд Трамп, Воздушно-космические силы России, Дональд Туск, Виктор Орбан, Укрнафта

Трамп подарил Украину полякам

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Сергей Савчук
Жизнь человечества на протяжении тысячелетий безальтернативно связана с природными циклами — и ничего не изменилось даже в век космических полетов и повальной цифровизации. За окном осень, первые заморозки робко подмораживают грязь боевых полей и одновременно в полный рост встает вопрос, а что там с энергетикой Украины и как она готовится проходить очередную зиму. Украинские официальные ресурсы сообщают, что по состоянию на конец 38-й недели (то есть к 21 сентября) в подземных хранилищах Незалежной накоплено 7,8 миллиарда кубометров природного газа.
Уже сейчас курсируют упорные слухи, что Киев будет максимально оттягивать начало отопительного сезона — как минимум на середину, а то и на конец октября, чтобы накопить как можно большие запасы, благо погодные условия это пока позволяют. По оценкам украинской стороны, подобный маневр позволит дополнительно закачать в ПХГ еще порядка 1-1,3 миллиарда кубометров газа, то есть к моменту запуска котельных выйти на пороговую отметку девять миллиардов. Администрация Зеленского победоносно рапортует "Это больше, чем в прошлом году!", забывая, правда, уточнить, что в октябре 2024-го пресловутые запасы были на историческом минимуме и отопительный сезон Киев смог пройти благодаря милости генерала Мороза, подарившего Украине очень мягкую и теплую зиму, а также авральным поставкам газа "с колес".
Украинское урегулирование: переводя Трампа на понятный язык
Ожидать, что в этом году оставшиеся под контролем Киева территории замерзнут и покроются искрящейся коркой изморози, не стоит. Хотя бы исходя из анализа событий предыдущих осенне-зимних периодов, как это принято календарно сегментировать в секторе коммунального хозяйства и энергетики.
Идущие боевые действия в силу эмоциональной составляющей приковывают основное внимание широкой аудитории, при этом процессы в секторах экономики и энергетики наших оппонентов вызывают кратно меньший интерес, хотя как раз именно эти направления и формируют способность государства к сопротивлению той или иной продолжительности. Экономика Украины давно лежит в деревянном ящике, над которым электронное табло ритмично добавляет цифры внешнего долга в процентном отношении к ВВП, а вот с энергетикой все не так просто.
Если в качестве опорного периода брать предыдущий отопительный сезон на Украине, то картина получится следующей.
Всю прошлую — очень мягкую и теплую — зиму Украина прошла на собственных запасах, которые пополнялись в основном за счет собственного же производства. Валовая добыча голубого топлива украинскими компаниями в 2024 году составила 19,1 миллиарда кубометров и показала рост, что, естественно, тут же потащили по всем украинским и западным СМИ. Правда, как всегда, забыли уточнить, что общий прирост год к году составил всего 0,9 процента, а по сравнению с 2021-м показатель и вовсе просел на 32 процента.
Киев и Брюссель ведут друг друга к смерти
Но даже с учетом низкой базы добыча действительно выросла, наибольший прирост показала "Укргаздобыча", поднявшая 14,5 миллиарда кубометров топлива (плюс пять процентов), а "Укрнафта" — 1,7 миллиарда (плюс 6,6 процента). Для первой компании это — самый высокий показатель за шесть лет, для второй — с 2016 года.
На этом позитив для Киева закончился, так как весь прошлый отопительный сезон, который по указке сверху был сокращен до минимума, Украина ежемесячно импортировала в среднем по 800 миллионов кубических метров газа, в результате чего сей показатель составил пять миллиардов. Абсолютное большинство топлива приходило из Польши в виде регазифицированного СПГ — естественно, американского производства. Зеленский и его команда в сугубо пропагандистских целях подавали этот факт как неослабевающую поддержку всего мира, однако в 2025-м сквозь рекламный глянец начинают просматриваться несколько другие смыслы и перспективы.
Газово-энергетический баланс Украины критически зависит от добычи, что ведется на сланцевых месторождениях в Харьковской и Полтавской областях. Сегодня линия фронта медленно, но неумолимо вползает все глубже на территорию Слобожанщины, а российские крылатые подарки и вовсе долетают до адресатов даже в предгорьях Карпат. Прокачка добытого газа обеспечивается работой региональных электростанций, питающих компрессорные станции, но буквально месяц назад российские ВКС вежливо напомнили, что добычная и транспортная инфраструктура Украины счастливо существует исключительно милостью Кремля. Тогда, напомним, был нанесен разовый удар в район компрессорной станции Лубны, из-за чего перекачка газа в Киев и далее на Запад остановилась на несколько дней.
Россия резко ускорила закрытие проекта "Украина"
Мы не случайно вспомнили эти события, из них формируется долгосрочный тренд, уже больше уходящий в политику и взаимоотношения, но, как ни странно, уже Москвы и Вашингтона.
Как украинская экономика критически зависит от западных кредитов, так и украинская энергетика с трудом справляется без внешних углеводородных инъекций. В некотором роде украинцев даже можно поздравить: они стали частью Европы, но только в том отношении, что их принудительно пересадили с российской трубы с дешевым энергоресурсом на баллон с надписью "Made in USA". Львиная доля газа, поступающего на Украину извне, если отбросить поставки российского газа из Венгрии и Словакии, — это американский СПГ, приходящий в польский порт Свиноуйсьце и далее переправляемый на восток. За него, к слову, платят европейские налогоплательщики, которых убаюкивают тем фактом, что эти деньги идут в государственный долг Украины.
Но возможные обстоятельства тут намного глубже и толще.
Все прекрасно помнят, как Зеленский совместно со своей европейской командой поддержки изо всех сил пытались непосредственно втянуть Трампа и Соединенные Штаты в конфликт. Более полугода все гадали, примет ли ушлый американский лидер на себя такой репутационный риск. Сегодня свершившийся факт в том, что Дональд Трамп в политическом и имиджевом плане максимально дистанцировался и от войны на Украине, и от вариантов ее завершения. Оно и понятно. Все возможные физические выгоды Штаты уже получили: это и так называемая минеральная сделка, и нескончаемые военные контракты, оплаченные из бюджета стран еврозоны. Дополнительно выяснилось, что Украина также сидит на американской газовой игле и дальнейшее развитие может пойти по совершенно невероятному, на первый взгляд, сценарию. Например, в случае совсем уж плохой динамики на фронте судьбу (и попутные издержки) Украины американцы могут вручить в руки Польши, через которую и идет газовый импорт. О такой вероятности свидетельствует внезапный выход из летаргии Дональда Туска, который месяц назад уверял, что Польша ни при каких обстоятельствах не вступит в войну, а буквально на днях передумал и сказал, что война на Украине — это война Польши. Столь резкий разворот не может быть случайным и явно подкреплен некими очень большими обещаниями. Например, передачи решения по Украине в руки Варшавы, у которой полно территориальных и исторических претензий к бандеровцам в Киеве.
Мир на грани: не договоримся — пропадем все вместе
Все озвученные гипотезы можно было бы списать на паранойю, если бы 8 сентября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан — единственный, кому Дональд Трамп разрешил покупать российские энергоресурсы, — не заявил, что в настоящий момент речь идет не о победе Украины, а о ее разделе на демилитаризованные зоны под внешним управлением.
 
