Рейтинг@Mail.ru
Робби Уильямсу диагностировали синдром Туретта - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
14:14 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/uiljams-2045625224.html
Робби Уильямсу диагностировали синдром Туретта
Робби Уильямсу диагностировали синдром Туретта - РИА Новости, 01.10.2025
Робби Уильямсу диагностировали синдром Туретта
Британский певец Робби Уильямс рассказал, что ему диагностировали синдром Туретта, сообщает газета Daily Mail. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T14:14:00+03:00
2025-10-01T14:14:00+03:00
шоубиз
робби уильямс
великобритания
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113791/68/1137916873_0:281:3072:2009_1920x0_80_0_0_7fd3646289a4ac8d9bd991e86ce5d6e4.jpg
https://ria.ru/20250827/pevets-2037908964.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113791/68/1137916873_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_59880e85c35d177cc6752ff0bde1f098.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
робби уильямс , великобритания, новости культуры
Шоубиз, Робби Уильямс , Великобритания, Новости культуры
Робби Уильямсу диагностировали синдром Туретта

Daily Mail: британскому певцу Робби Уильямсу диагностировали синдром Туретта

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБританский певец Робби Уильямс
Британский певец Робби Уильямс - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Британский певец Робби Уильямс. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Британский певец Робби Уильямс рассказал, что ему диагностировали синдром Туретта, сообщает газета Daily Mail.
«
"Уильямс впервые рассказал, что живет с синдромом Туретта", - пишет издание.
Газета отмечает, что 51-летний певец пожаловался на навязчивые симптомы синдрома Туретта, который вызывает у человека внезапные и неконтролируемые повторяющиеся движения и звуки, однако заявил, что ему удается сдерживать их.
Газета пишет, что Уильямсу уже диагностировали синдром дефицита внимания и гиперактивности, у него также были проблемы с наркотиками и алкоголем, из-за чего он несколько раз проходил реабилитацию.
Британский певец Робби Уильямсм - РИА Новости, 1920, 27.08.2025
Соавтор хита Angels подал в суд на Робби Уильямса, пишет Daily Mail
27 августа, 16:31
 
ШоубизРобби УильямсВеликобританияНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала