Робби Уильямсу диагностировали синдром Туретта
Робби Уильямсу диагностировали синдром Туретта - РИА Новости, 01.10.2025
Робби Уильямсу диагностировали синдром Туретта
Британский певец Робби Уильямс рассказал, что ему диагностировали синдром Туретта, сообщает газета Daily Mail.
Робби Уильямсу диагностировали синдром Туретта
Daily Mail: британскому певцу Робби Уильямсу диагностировали синдром Туретта
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.
Британский певец Робби Уильямс рассказал, что ему диагностировали синдром Туретта, сообщает газета Daily Mail
"Уильямс впервые рассказал, что живет с синдромом Туретта", - пишет издание.
Газета отмечает, что 51-летний певец пожаловался на навязчивые симптомы синдрома Туретта, который вызывает у человека внезапные и неконтролируемые повторяющиеся движения и звуки, однако заявил, что ему удается сдерживать их.
Газета пишет, что Уильямсу уже диагностировали синдром дефицита внимания и гиперактивности, у него также были проблемы с наркотиками и алкоголем, из-за чего он несколько раз проходил реабилитацию.