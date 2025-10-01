Робби Уильямсу диагностировали синдром Туретта

Газета отмечает, что 51-летний певец пожаловался на навязчивые симптомы синдрома Туретта, который вызывает у человека внезапные и неконтролируемые повторяющиеся движения и звуки, однако заявил, что ему удается сдерживать их.

Газета пишет, что Уильямсу уже диагностировали синдром дефицита внимания и гиперактивности, у него также были проблемы с наркотиками и алкоголем, из-за чего он несколько раз проходил реабилитацию.