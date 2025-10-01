Рейтинг@Mail.ru
В Турции сообщили о гибели журналиста в результате удара Израиля по Газе
02:08 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/udar-2045536262.html
В Турции сообщили о гибели журналиста в результате удара Израиля по Газе
В Турции сообщили о гибели журналиста в результате удара Израиля по Газе - РИА Новости, 01.10.2025
В Турции сообщили о гибели журналиста в результате удара Израиля по Газе
Администрация президента Турции сообщила о гибели в секторе Газа журналиста-фрилансера Яхья Барзака в результате авиаудара Израиля. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T02:08:00+03:00
2025-10-01T02:08:00+03:00
в мире
израиль
турция
исраэль кац
хамас
израиль
турция
2025
в мире, израиль, турция, исраэль кац, хамас
В мире, Израиль, Турция, Исраэль Кац, ХАМАС
В Турции сообщили о гибели журналиста в результате удара Израиля по Газе

В Турции сообщили о гибели журналиста Барзака в результате удара Израиля по Газе

Флаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Emrah Gurel
Флаг Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в Дзен
Дзен
АНКАРА, 1 окт - РИА Новости. Администрация президента Турции сообщила о гибели в секторе Газа журналиста-фрилансера Яхья Барзака в результате авиаудара Израиля.
"Яхья Барзак, журналист-фрилансер, который от имени (турецкого гостелеканала - ред.) TRT сообщал всему миру о геноциде израильтян в Газе, погиб в результате авиаудара. Яхья, чью историю мы увидели в документальном фильме TRT World "Газа остается на моих фотографиях", запечатлелся в нашей памяти как смелый голос, добивающийся правды в тени оккупации и угнетения", - сообщил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.
Израильский военный недалеко от границы Израиля с сектором Газа - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Более 20 стран призвали Израиль обеспечить безопасность журналистов в Газе
21 августа, 16:39
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Министерство здравоохранения сектора Газа сообщило в среду, что 65 тысяч палестинцев погибли, более 165 тысяч получили ранения с 7 октября 2023 года из-за действий израильских военных.
Израильские военные во вторник объявили, что начали продвижение в город Газа, чтобы зачистить его от боевиков движения ХАМАС и союзных ему палестинских формирований, а также силой освободить заложников-израильтян. Наземное наступление проходит при поддержке артиллерии и авиации. Министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил после ночных ударов по сектору Газа, что город "в огне".
Марьям Абу Дикка - РИА Новости, 1920, 25.08.2025
Двое журналистов, погибших при обстреле в Газе, сотрудничали с РИА Новости
25 августа, 19:06
 
В миреИзраильТурцияИсраэль КацХАМАС
 
 
