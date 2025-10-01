Рейтинг@Mail.ru
Мишустин вспомнил о своих учителях - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:14 01.10.2025
https://ria.ru/20251001/uchitelya-2045677743.html
Мишустин вспомнил о своих учителях
Мишустин вспомнил о своих учителях - РИА Новости, 01.10.2025
Мишустин вспомнил о своих учителях
Глава правительства РФ Михаил Мишустин вспомнил о своих учителях, отметив, что они сумели заинтересовать своих воспитанников теми науками, которые преподавали. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T17:14:00+03:00
2025-10-01T17:14:00+03:00
россия
михаил мишустин
образование - общество
правительство рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045660685_0:33:2931:1682_1920x0_80_0_0_712720b6a7156df208d29296cc8a2f86.jpg
https://ria.ru/20251001/mishustin-2045673974.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045660685_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_9078fdfaa653c157528cd68847e2c16d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин, образование - общество, правительство рф
Россия, Михаил Мишустин, Образование - Общество, Правительство РФ
Мишустин вспомнил о своих учителях

Мишустин вспомнил о своих учителях, отметив, что они смогли заинтересовать детей

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин на церемонии вручения премий в области образования за 2025 год
Михаил Мишустин на церемонии вручения премий в области образования за 2025 год - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин на церемонии вручения премий в области образования за 2025 год
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин вспомнил о своих учителях, отметив, что они сумели заинтересовать своих воспитанников теми науками, которые преподавали.
Премьер-министр в среду вручил правительственные премии в области образования.
"То, что сказал коллега из второй школы, меня очень тронуло, я абсолютно с вами согласен. Ну конечно же, надо научить детей в первую очередь интересоваться теми науками и предметами, какие вы им преподаете. И, без сомнения, заинтересованность молодых людей дальше будет развивать их. И, наверное, вспоминая своих учителей, я точно абсолютно могу сказать, что именно так и случилось: вот там, где смогли заинтересовать и научить работать, там потом результат", - сказал Мишустин.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
Мишустин рассказал о проектах, удостоенных премии в области образования
17:01
 
РоссияМихаил МишустинОбразование - ОбществоПравительство РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала