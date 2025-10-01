МОСКВА, 1 окт - РИА Новости. Глава правительства РФ Михаил Мишустин вспомнил о своих учителях, отметив, что они сумели заинтересовать своих воспитанников теми науками, которые преподавали.
Премьер-министр в среду вручил правительственные премии в области образования.
"То, что сказал коллега из второй школы, меня очень тронуло, я абсолютно с вами согласен. Ну конечно же, надо научить детей в первую очередь интересоваться теми науками и предметами, какие вы им преподаете. И, без сомнения, заинтересованность молодых людей дальше будет развивать их. И, наверное, вспоминая своих учителей, я точно абсолютно могу сказать, что именно так и случилось: вот там, где смогли заинтересовать и научить работать, там потом результат", - сказал Мишустин.