Арестованный сотрудник банка назвал мотив убийства начальницы
Арестованный сотрудник банка назвал мотив убийства начальницы - РИА Новости, 01.10.2025
Арестованный сотрудник банка назвал мотив убийства начальницы
Сотрудник московского банка, арестованный за убийство начальницы, объяснил свой поступок стрессом, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры. РИА Новости, 01.10.2025
происшествия
москва
сбербанк россии
москва
происшествия, москва, сбербанк россии
Происшествия, Москва, Сбербанк России
Арестованный сотрудник банка назвал мотив убийства начальницы
Сотрудник московского банка объяснил убийство начальницы стрессом
МОСКВА, 1 окт - РИА Новости.
Сотрудник московского банка, арестованный за убийство начальницы, объяснил свой поступок стрессом, сообщается в Telegram-канале
столичной прокуратуры.
В среду Чертановский суд Москвы
арестовал до 29 ноября сотрудника Сбербанка
Константина Топорова, обвиняемого в убийстве своей начальницы.
"Вину в совершении преступления обвиняемый признал, в содеянном раскаялся, пояснив, что совершил преступление, находясь в состоянии стресса", - говорится в сообщении.
По данным следствия, 30 сентября обвиняемый, вооружившись хозяйственно-бытовым ножом, пришел на свое рабочее место в отделение банка, расположенного на улице Автозаводской, и нанес им не менее двух ранений своей начальнице, с которой у него не сложились отношения в ходе совместной работы. Женщина скончалась на месте происшествия.