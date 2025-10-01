Рейтинг@Mail.ru
В Елабуге нашли человеческие останки в пакетах - РИА Новости, 01.10.2025
14:22 01.10.2025 (обновлено: 15:11 01.10.2025)
В Елабуге нашли человеческие останки в пакетах
В Елабуге нашли человеческие останки в пакетах - РИА Новости, 01.10.2025
В Елабуге нашли человеческие останки в пакетах
Найденные в Елабуге человеческие останки принадлежат 72-летнему мужчине, которого убил и расчленил сосед-собутыльник, он задержан, сообщает в среду следственное РИА Новости, 01.10.2025
елабуга, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийАвтомобиль Следственного комитета России
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
КАЗАНЬ, 1 окт – РИА Новости. Найденные в Елабуге человеческие останки принадлежат 72-летнему мужчине, которого убил и расчленил сосед-собутыльник, он задержан, сообщает в среду следственное управление СК России по Татарстану.
Накануне в соцсетях появились сообщения о том, что на одной из улиц в Елабуге был обнаружен пакет с человеческими останками.
"По версии следствия, 25 сентября в гости к 51-летнему обвиняемому пришел 72-летний сосед, с которым они стали распивать спиртные напитки. В какой-то момент сосед сообщил хозяину, что тот якобы должен ему 160 тысяч рублей. В связи с этим между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый избил потерпевшего, а затем нанес ему несколько ударов ножом в грудь. Мужчина скончался на месте, а злоумышленник в течение нескольких дней продолжал употреблять спиртное", - говорится в сообщении.
Следствие установило, что 30 сентября подозреваемый расчленил тело соседа и стал выносить останки в пакетах в заброшенный гараж. Однако на улице пакет порвался. В этот момент рядом остановился автомобиль и, опасаясь разоблачения, обвиняемый скрылся.
Подозреваемый был задержан в тот же день. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
ЕлабугаСледственный комитет России (СК РФ)Происшествия
 
 
