https://ria.ru/20251001/ubiystvo-2045628843.html
В Елабуге нашли человеческие останки в пакетах
В Елабуге нашли человеческие останки в пакетах - РИА Новости, 01.10.2025
В Елабуге нашли человеческие останки в пакетах
Найденные в Елабуге человеческие останки принадлежат 72-летнему мужчине, которого убил и расчленил сосед-собутыльник, он задержан, сообщает в среду следственное РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T14:22:00+03:00
2025-10-01T14:22:00+03:00
2025-10-01T15:11:00+03:00
елабуга
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018690913_0:137:2470:1526_1920x0_80_0_0_5cd81cab067ff496c1750e8a6c695a4d.jpg
https://ria.ru/20250329/peterburg-2008187567.html
https://ria.ru/20250830/volgograd-2038539931.html
елабуга
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018690913_147:0:2182:1526_1920x0_80_0_0_7dd09c9bfa092abc671dc8eef1afe362.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
елабуга, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Елабуга, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
В Елабуге нашли человеческие останки в пакетах
В Елабуге задержали мужчину, подозреваемого в убийстве и расчленении соседа
КАЗАНЬ, 1 окт – РИА Новости. Найденные в Елабуге человеческие останки принадлежат 72-летнему мужчине, которого убил и расчленил сосед-собутыльник, он задержан, сообщает в среду следственное управление СК России по Татарстану.
Накануне в соцсетях появились сообщения о том, что на одной из улиц в Елабуге
был обнаружен пакет с человеческими останками.
"По версии следствия, 25 сентября в гости к 51-летнему обвиняемому пришел 72-летний сосед, с которым они стали распивать спиртные напитки. В какой-то момент сосед сообщил хозяину, что тот якобы должен ему 160 тысяч рублей. В связи с этим между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый избил потерпевшего, а затем нанес ему несколько ударов ножом в грудь. Мужчина скончался на месте, а злоумышленник в течение нескольких дней продолжал употреблять спиртное", - говорится в сообщении
.
Следствие установило, что 30 сентября подозреваемый расчленил тело соседа и стал выносить останки в пакетах в заброшенный гараж. Однако на улице пакет порвался. В этот момент рядом остановился автомобиль и, опасаясь разоблачения, обвиняемый скрылся.
Подозреваемый был задержан в тот же день. В ближайшее время следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.