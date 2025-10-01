В Елабуге нашли человеческие останки в пакетах

КАЗАНЬ, 1 окт – РИА Новости. Найденные в Елабуге человеческие останки принадлежат 72-летнему мужчине, которого убил и расчленил сосед-собутыльник, он задержан, сообщает в среду следственное управление СК России по Татарстану.

Накануне в соцсетях появились сообщения о том, что на одной из улиц в Елабуге был обнаружен пакет с человеческими останками.

"По версии следствия, 25 сентября в гости к 51-летнему обвиняемому пришел 72-летний сосед, с которым они стали распивать спиртные напитки. В какой-то момент сосед сообщил хозяину, что тот якобы должен ему 160 тысяч рублей. В связи с этим между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого обвиняемый избил потерпевшего, а затем нанес ему несколько ударов ножом в грудь. Мужчина скончался на месте, а злоумышленник в течение нескольких дней продолжал употреблять спиртное", - говорится в сообщении

Следствие установило, что 30 сентября подозреваемый расчленил тело соседа и стал выносить останки в пакетах в заброшенный гараж. Однако на улице пакет порвался. В этот момент рядом остановился автомобиль и, опасаясь разоблачения, обвиняемый скрылся.