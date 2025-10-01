https://ria.ru/20251001/truba-2045583776.html
Обломки беспилотника повредили газовую трубу в Калужской области
Обломки беспилотника повредили газовую трубу в Калужской области - РИА Новости, 01.10.2025
Обломки беспилотника повредили газовую трубу в Калужской области
Газовая труба на окраине поселка в Калужской области незначительно повреждена в результате падения обломков беспилотника, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T11:31:00+03:00
2025-10-01T11:31:00+03:00
2025-10-01T11:31:00+03:00
происшествия
калужская область
куйбышевский район
владислав шапша
калужская область
куйбышевский район
Обломки беспилотника повредили газовую трубу в Калужской области
Обломки беспилотника незначительно повредили газовую трубу в Калужской области