На трассе Тюмень – Омск фура столкнулась с легковушкой, есть погибшие - РИА Новости, 01.10.2025
08:38 01.10.2025
На трассе Тюмень – Омск фура столкнулась с легковушкой, есть погибшие
На трассе Тюмень – Омск фура столкнулась с легковушкой, есть погибшие
На трассе Тюмень – Омск фура столкнулась с легковушкой, есть погибшие

ТЮМЕНЬ, 1 окт – РИА Новости. Три человека погибли при столкновении фуры и легкового автомобиля на трассе Тюмень–Омск в Ишимском округе, на месте аварии организовано реверсивное движение, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
"Утром на 319 километре федеральной трассы столкнулись легковой автомобиль и фура. Погибли три человека. Сотрудники экстренных служб проводят работы по деблокированию тел погибших и смыва топлива с проезжей части. На данном участке автодороги организовано реверсивное движение", - говорится в сообщении.
Столкновение грузовика Scania и Chevrolet Cruze произошло из-за того, что водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения, сообщили в областной прокуратуре со ссылкой на данные Госавтоинспекции. Водитель и два пассажира Chevrolet от полученных травм скончались на месте. Ишимская межрайонная прокуратура организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения.
ДТП в Приморье, в котором иномарка врезалась в ВАЗ-21043 - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
В ДТП в Приморье погибли два человека
