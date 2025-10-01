https://ria.ru/20251001/transh-2045611888.html
ЕС выплатил Украине транш из доходов от российских активов
ЕС выплатил Украине транш из доходов от российских активов - РИА Новости, 01.10.2025
ЕС выплатил Украине транш из доходов от российских активов
Киев получил от Евросоюза четыре миллиарда евро из доходов от замороженных российских активов, следует из заявления Еврокомиссии.
ЕС выплатил Украине транш из доходов от российских активов
ЕС выплатил Украине транш в размере 4 млрд евро из доходов от российских активов
БРЮССЕЛЬ, 1 окт — РИА Новости.
Киев получил от Евросоюза четыре миллиарда евро из доходов от замороженных российских активов, следует из заявления
Еврокомиссии.
"Европейская комиссия выделила Украине девятый транш исключительной макрофинансовой помощи в размере четырех миллиардов евро, что еще больше укрепляет роль ЕС
как крупнейшего донора. <...> Общая сумма поддержки приближается к 178 миллиардам евро", — говорится в документе.
Два миллиарда евро из этих средств пойдут на производство беспилотников.
По итогам текущего года Украина
рассчитывает получить суммарно 54 миллиарда долларов в рамках программ ERA Loans
и Ukraine Facility, при этом 30 из них все еще не поступили в страну.
Ситуация с российскими активами
После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии, что ЕС с января по июль перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, отмечая, что Европейский союз нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы.
В качестве ответной меры Россия также ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.