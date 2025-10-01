ЕС выплатил Украине транш из доходов от российских активов

Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото

БРЮССЕЛЬ, 1 окт — РИА Новости. Киев получил от Евросоюза четыре миллиарда евро из доходов от замороженных российских активов, следует из Киев получил от Евросоюза четыре миллиарда евро из доходов от замороженных российских активов, следует из заявления Еврокомиссии.

"Европейская комиссия выделила Украине девятый транш исключительной макрофинансовой помощи в размере четырех миллиардов евро, что еще больше укрепляет роль ЕС как крупнейшего донора. <...> Общая сумма поддержки приближается к 178 миллиардам евро", — говорится в документе.

Два миллиарда евро из этих средств пойдут на производство беспилотников.

ERA Loans и Ukraine Facility, при этом 30 из них все еще не поступили в страну. По итогам текущего года Украина рассчитывает получить суммарно 54 миллиарда долларов в рамках программи Ukraine Facility, при этом 30 из них все еще не поступили в страну.

Ситуация с российскими активами

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.

В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии, что ЕС с января по июль перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.

В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, отмечая, что Европейский союз нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы.