ЕС выплатил Украине транш из доходов от российских активов - РИА Новости, 01.10.2025
13:25 01.10.2025 (обновлено: 14:31 01.10.2025)
ЕС выплатил Украине транш из доходов от российских активов
Киев получил от Евросоюза четыре миллиарда евро из доходов от замороженных российских активов, следует из заявления Еврокомиссии. РИА Новости, 01.10.2025
БРЮССЕЛЬ, 1 окт — РИА Новости. Киев получил от Евросоюза четыре миллиарда евро из доходов от замороженных российских активов, следует из заявления Еврокомиссии.
"Европейская комиссия выделила Украине девятый транш исключительной макрофинансовой помощи в размере четырех миллиардов евро, что еще больше укрепляет роль ЕС как крупнейшего донора. <...> Общая сумма поддержки приближается к 178 миллиардам евро", — говорится в документе.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Третья мировая — на этот раз экономическая
18 сентября, 08:00
Два миллиарда евро из этих средств пойдут на производство беспилотников.
По итогам текущего года Украина рассчитывает получить суммарно 54 миллиарда долларов в рамках программ ERA Loans и Ukraine Facility, при этом 30 из них все еще не поступили в страну.

Ситуация с российскими активами

После начала спецоперации ЕС и страны G7 заблокировали почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов находятся в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.
Фигурка осьминога, держащего в щупальцах банкноты евро, на статуе Justitia возле штаб-квартиры Европейского центрального банка во Франкфурте - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
"Завалят исками": В Европе потребовали оставить деньги России в покое
22 июля, 08:00
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщало со ссылкой на данные Еврокомиссии, что ЕС с января по июль перевел Украине 10,1 миллиарда евро из доходов от замороженных средств Банка России.
В Москве неоднократно называли заморозку активов воровством, отмечая, что Европейский союз нацелен не только на средства частных лиц, но и на государственные активы.
В качестве ответной меры Россия также ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступает на заседании в Организации Объединенных Наций - РИА Новости, 1920, 26.09.2025
Премьер Бельгии выступил против предложения Мерца по российским активам
26 сентября, 11:35
 
