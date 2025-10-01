Рейтинг@Mail.ru
Эмир Катара обсудил с Трампом план по прекращению огня в секторе Газа
22:54 01.10.2025
Эмир Катара обсудил с Трампом план по прекращению огня в секторе Газа
в мире
катар
сша
дональд трамп
тамим бен хамад аль тани
хамас
сектор газа
в мире, катар, сша, дональд трамп, тамим бен хамад аль тани, хамас, сектор газа
В мире, Катар, США, Дональд Трамп, Тамим бен Хамад Аль Тани, ХАМАС, Сектор Газа
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани. Архивное фото
ДОХА, 1 окт - РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампом ситуацию вокруг плана Трампа по прекращению военных действий в секторе Газа, сообщила канцелярия эмира на своем сайте.
"Его Высочество Тамим бен Хамад Аль Тани, эмир государства Катар, сегодня получил телефонный звонок от его превосходительства президента Дональда Трампа, президента дружественных Соединенных Штатов Америки. Во время разговора обсуждались события, связанные с планом президента Трампа по прекращению войны в секторе Газа", - отметили в канцелярии.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
В Белом доме рассказали о дискуссиях по вопросу завершения конфликта в Газе
Вчера, 20:58
По ее сообщению, эмир подтвердил, что "Катар поддерживает мирные усилия, выразив уверенность в способности стран, одобривших этот план, достичь справедливого урегулирования, которое обеспечит безопасность и стабильность в регионе и защитит права палестинского народа".
Трамп в понедельник обнародовал план по урегулированию ситуации в Газе, состоящий из 20 пунктов. Предложение предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. План также предполагает, что палестинское движение ХАМАС и другие группировки должны согласиться не участвовать в управлении Газой ни напрямую, ни косвенно. Контроль над сектором должен перейти технократическим властям под надзором международного органа во главе с самим Трампом. Ранее сообщалось, что Катар, Египет и Турция настоятельно призывают палестинское движение ХАМАС принять план Трампа.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
ХАМАС вряд ли отвергнет план Трампа по Газе полностью, считает эксперт
Вчера, 18:01
 
В мире Катар США Дональд Трамп Тамим бен Хамад Аль Тани ХАМАС Сектор Газа
 
 
