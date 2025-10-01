Эмир Катара обсудил с Трампом план по прекращению огня в секторе Газа

ДОХА, 1 окт - РИА Новости. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампом ситуацию вокруг плана Трампа по прекращению военных действий в секторе Газа, сообщила канцелярия эмира на своем сайте.

По ее сообщению, эмир подтвердил, что "Катар поддерживает мирные усилия, выразив уверенность в способности стран, одобривших этот план, достичь справедливого урегулирования, которое обеспечит безопасность и стабильность в регионе и защитит права палестинского народа".