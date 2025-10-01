https://ria.ru/20251001/tramp-2045726527.html

Трамп заявил, что направил подразделения Нацгвардии в Орегон

Президент США Дональд Трамп направил подразделения Национальной гвардии в Орегон из-за "усугубляющегося беззакония" и нападений на федеральных служащих. РИА Новости, 01.10.2025

2025-10-01T20:45:00+03:00

2025-10-01T20:45:00+03:00

2025-10-01T22:31:00+03:00

орегон

дональд трамп

в мире

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045469665_251:0:2193:1092_1920x0_80_0_0_6ebb770c93ae90b443ceb8f641e649ee.jpg

ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп направил подразделения Национальной гвардии в Орегон из-за "усугубляющегося беззакония" и нападений на федеральных служащих."Наши замечательные федеральные офицеры не смогли обеспечить исполнение закона в Орегоне. "Антифа" и радикальные левые анархисты жестоко атаковали наших мужчин и женщин, которые защищают федеральную собственность и обеспечивают соблюдение закона", — сказал он.Глава государства подчеркнул, что Национальная гвардия задействована для "восстановления закона и порядка, прекращения хаоса, смерти и разрушения"."Мы — нация закона, и мы победим", — добавил американский лидер.На прошлой неделе Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету предоставить войска для защиты "опуcтошенного войной" Портленда и объектов миграционной полиции ICE от движения "Антифа".Во вторник глава Белого дома подписал указ о признании движения террористической организацией. Как сообщала газета WSJ со ссылкой на источники, в винтовке, из которой могли убить консервативного активиста и сторонника американского президента Чарли Кирка, нашли пули с выгравированными лозунгами "Антифа".

