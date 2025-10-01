Рейтинг@Mail.ru
Трамп заявил, что направил подразделения Нацгвардии в Орегон - РИА Новости, 01.10.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:45 01.10.2025 (обновлено: 22:31 01.10.2025)
https://ria.ru/20251001/tramp-2045726527.html
Трамп заявил, что направил подразделения Нацгвардии в Орегон
Трамп заявил, что направил подразделения Нацгвардии в Орегон - РИА Новости, 01.10.2025
Трамп заявил, что направил подразделения Нацгвардии в Орегон
Президент США Дональд Трамп направил подразделения Национальной гвардии в Орегон из-за "усугубляющегося беззакония" и нападений на федеральных служащих. РИА Новости, 01.10.2025
2025-10-01T20:45:00+03:00
2025-10-01T22:31:00+03:00
орегон
дональд трамп
в мире
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045469665_251:0:2193:1092_1920x0_80_0_0_6ebb770c93ae90b443ceb8f641e649ee.jpg
ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп направил подразделения Национальной гвардии в Орегон из-за "усугубляющегося беззакония" и нападений на федеральных служащих.&quot;Наши замечательные федеральные офицеры не смогли обеспечить исполнение закона в Орегоне. &quot;Антифа&quot; и радикальные левые анархисты жестоко атаковали наших мужчин и женщин, которые защищают федеральную собственность и обеспечивают соблюдение закона&quot;, — сказал он.Глава государства подчеркнул, что Национальная гвардия задействована для "восстановления закона и порядка, прекращения хаоса, смерти и разрушения"."Мы — нация закона, и мы победим", — добавил американский лидер.На прошлой неделе Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету предоставить войска для защиты "опуcтошенного войной" Портленда и объектов миграционной полиции ICE от движения "Антифа".Во вторник глава Белого дома подписал указ о признании движения террористической организацией. Как сообщала газета WSJ со ссылкой на источники, в винтовке, из которой могли убить консервативного активиста и сторонника американского президента Чарли Кирка, нашли пули с выгравированными лозунгами "Антифа".
https://ria.ru/20250929/tramp-2045003833.html
https://ria.ru/20250928/portlend-2044847750.html
https://ria.ru/20250911/kirk-2041172972.html
орегон
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/1e/2045469665_0:0:2221:1666_1920x0_80_0_0_2a2b00be57b30a95de7d1358b833a844.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
орегон, дональд трамп, в мире, сша
Орегон, Дональд Трамп, В мире, США
Трамп заявил, что направил подразделения Нацгвардии в Орегон

Трамп направил подразделения Нацгвардии в Орегон для восстановления порядка

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.10.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп направил подразделения Национальной гвардии в Орегон из-за "усугубляющегося беззакония" и нападений на федеральных служащих.
«

"Наши замечательные федеральные офицеры не смогли обеспечить исполнение закона в Орегоне. "Антифа" и радикальные левые анархисты жестоко атаковали наших мужчин и женщин, которые защищают федеральную собственность и обеспечивают соблюдение закона", — сказал он.

Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 29.09.2025
Орегон пытается через суд заблокировать отправку войск Трампом в Портленд
29 сентября, 02:11
Глава государства подчеркнул, что Национальная гвардия задействована для "восстановления закона и порядка, прекращения хаоса, смерти и разрушения".
"Мы — нация закона, и мы победим", — добавил американский лидер.
На прошлой неделе Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету предоставить войска для защиты "опуcтошенного войной" Портленда и объектов миграционной полиции ICE от движения "Антифа".
Мэр Портленда Кит Уилсон выступает на пресс-конференции в Портленде, после того, как Дональд Трамп заявил, что отправит войска в город - РИА Новости, 1920, 28.09.2025
Мэр Портленда заявил, что город не нуждается в отправленных Трампом войсках
28 сентября, 02:14

Считается, что в Портленде проживает большое количество сторонников "Антифа", представителей левых и ультралевых взглядов.

Во вторник глава Белого дома подписал указ о признании движения террористической организацией. Как сообщала газета WSJ со ссылкой на источники, в винтовке, из которой могли убить консервативного активиста и сторонника американского президента Чарли Кирка, нашли пули с выгравированными лозунгами "Антифа".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
Кто убил Чарли Кирка
11 сентября, 12:55
 
ОрегонДональд ТрампВ миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала