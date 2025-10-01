Трамп заявил, что направил подразделения Нацгвардии в Орегон
Трамп направил подразделения Нацгвардии в Орегон для восстановления порядка
Дональд Трамп
ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп направил подразделения Национальной гвардии в Орегон из-за "усугубляющегося беззакония" и нападений на федеральных служащих.
"Наши замечательные федеральные офицеры не смогли обеспечить исполнение закона в Орегоне. "Антифа" и радикальные левые анархисты жестоко атаковали наших мужчин и женщин, которые защищают федеральную собственность и обеспечивают соблюдение закона", — сказал он.
Глава государства подчеркнул, что Национальная гвардия задействована для "восстановления закона и порядка, прекращения хаоса, смерти и разрушения".
"Мы — нация закона, и мы победим", — добавил американский лидер.
На прошлой неделе Трамп поручил главе Пентагона Питу Хегсету предоставить войска для защиты "опуcтошенного войной" Портленда и объектов миграционной полиции ICE от движения "Антифа".
Считается, что в Портленде проживает большое количество сторонников "Антифа", представителей левых и ультралевых взглядов.
Во вторник глава Белого дома подписал указ о признании движения террористической организацией. Как сообщала газета WSJ со ссылкой на источники, в винтовке, из которой могли убить консервативного активиста и сторонника американского президента Чарли Кирка, нашли пули с выгравированными лозунгами "Антифа".
