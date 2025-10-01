https://ria.ru/20251001/tramp-2045690759.html
Администрация Трампа пытается снизить ущерб от шатдауна
Администрация Трампа пытается снизить ущерб от шатдауна - РИА Новости, 01.10.2025
Администрация Трампа пытается снизить ущерб от шатдауна
Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что администрация Дональда Трампа предпринимает меры, чтобы минимизировать последствия приостановки работы
Администрация Трампа пытается снизить ущерб от шатдауна
Трамп пытается минимизировать последствия приостановки работы правительства
ВАШИНГТОН, 1 окт — РИА Новости. Спикер палаты представителей США Майк Джонсон заявил, что администрация Дональда Трампа предпринимает меры, чтобы минимизировать последствия приостановки работы правительства.
"К счастью, президент Трамп
старается как можно больше смягчить ущерб", - сказал Джонсон
.
По его словам, администрация работает над тем, чтобы ограничить вред для американцев, однако, чем дольше продолжается шатдаун, тем сильнее будут последствия, поскольку "при закрытии правительства это неизбежно".
Политик обвинил демократов в провоцировании кризиса.
"Вместо того, чтобы работать с президентом Трампом и республиканцами над решением этой задачи, как наша партия неоднократно делала в подобных ситуациях за последние годы, демократы хотят играть в политические игры с жизнями и средствами к существованию американцев", - отметил он.
"Простая истина заключается в том, что демократы в конгрессе втянули нашу страну в очередной безрассудный шатдаун, чтобы удовлетворить своё крайне левое крыло", - подчеркнул Джонсон.
Новый финансовый год начался в Штатах в условиях отсутствия согласованного конгрессом бюджета правительства, что вынуждает федеральные власти приостановить работу.
Президент США
Дональд Трамп заявил ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.